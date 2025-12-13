Συρία: Τρεις Αμερικανοί νεκροί από φερόμενη επίθεση του ΙΚ – Δαμασκός κατηγορεί μέλος των συριακών δυνάμεων

Τρεις Αμερικανοί – δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας – μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκαν σήμερα στη Συρία σε «ενέδρα από έναν ελεύθερο σκοπευτή» του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον, με την Δαμασκό να δηλώνει ότι ο δράστης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Τρεις άλλοι Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM), προσθέτοντας ότι ο ένοπλος σκοτώθηκε.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε στο X ότι ο πολίτης που σκοτώθηκε ήταν Αμερικανός διερμηνέας. Στην ανακοίνωσή της, η CENTCOM τόνισε ότι η επίθεση έγινε από έναν ένοπλο που έδρασε μόνος του και η επίθεση συνέβη στην πόλη Παλμύρα της κεντρικής Συρίας.

«Συμμαχικές δυνάμεις» σκότωσαν τον δράστη, έγραψε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο υπουργός χαρακτήρισε τον δράστη «κτήνος» και εξέδωσε προειδοποίηση: «Αν στοχεύετε Αμερικανούς – οπουδήποτε στον κόσμο – θα περάσετε το υπόλοιπο της σύντομης, αγχωτικής ζωής σας γνωρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σας κυνηγήσουν, θα σας βρουν και θα σας σκοτώσουν χωρίς έλεος».

Ο εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών Ανουάρ αλ Μπάμπα δήλωσε στο συριακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Ikhbariya ότι ο δράστης της επίθεσης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, με εξτρεμιστική ιδεολογία. Πρόσθεσε πως ο δράστης δεν είχε ηγετικό ρόλο στις δυνάμεις ασφαλείας. Τρεις Σύροι αξιωματούχοι τόνισαν στο Reutes ότι ο δράστης ήταν Σύρος.

Ο αλ Μπάμπα υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού δυνάμεων που υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πολεμούν το Ισλαμικό Κράτος, αγνόησαν προειδοποιήσεις σχετικά με κινδύνους παρεισφήρεως του Ισλαμικού Κράτους.

«Υπήρξαν προηγούμενες προειδοποιήσεις από τη διοίκηση εσωτερικής ασφάλειας προς τις δυνάμεις-εταίρους» στην περιοχή της Παλμύρας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Ανουάρ αλ-Μπάμπα, προσθέτοντας ότι «οι δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού δεν έλαβαν υπόψη τις συριακές προειδοποιήσεις σχετικά με μια πιθανή παρείσφρηση του ΙΚ».

Τα ονόματα των θυμάτων στρατιωτών θα γνωστοποιηθούν μετά την ειδοποίηση των συγγενών τους, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Το Ισλαμικό Κράτος δεν ανέλαβε αμέσως την ευθύνη, αλλά Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος σημείωσε ότι οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η τζιχαντιστική οργάνωση πιθανότατα ήταν αυτή που πραγματοποίησε την επίθεση. Αυτή έγινε σε μια περιοχή που δεν ελέγχεται από τη συριακή κυβέρνηση, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, η επίθεση είχε στόχο την αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια επίσκεψης της στην έρημο της Παλμύρας.

Δύο Σύροι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι μια οχηματοπομπή συριακών και αμερικανικών δυνάμεων – μέλη του διεθνή συνασπισμού δυνάμεων που υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πολεμά το Ισλαμικό Κράτος – δέχθηκε πυρά.

Η αμερικανική αποστολή βρισκόταν στην Παλμύρα, επιβεβαίωσε ο Πάρνελ, για μια «αποστολή υποστήριξης των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων κατά του ΙΚ/αντιτρομοκρατίας στην περιοχή». «Η επίθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση», πρόσθεσε.

Ο Τομ Μπαράκ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία, καταδίκασε την επίθεση. «Θρηνούμε την απώλεια τριών γενναίων Αμερικανών στρατιωτικών και πολιτικού προσωπικού και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους Σύρους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στην επίθεση», δήλωσε ο Μπαράκ σε ανακοίνωσή του. «Παραμένουμε δεσμευμένοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τους Σύρους εταίρους μας», συμπλήρωσε.

Το SANA, επικαλούμενο πηγή ασφαλείας, τόνισε ότι δύο Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Πρόκεται για το πρώτο τέτοιο γνωστό περιστατικό που γίνεται σημειώνεται από τότε που ένας ισλαμιστικός συνασπισμός κατέλαβε την εξουσία στη Συρία πριν ένα χρόνο, ανατρέποντας το καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασαντ.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως η επίσκεψη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Παλμύρα «είναι μέρος μιας στρατηγικής των ΗΠΑ για την επέκταση της παρουσίας της στη Συρία», ιδιαίτερα σε ερημικές περιοχές.

Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) είχε θέσει υπό τον έλεγχό του την ερημική επαρχία της Παλμύρας πριν ηττηθεί το 2019 από τον υπό τις ΗΠΑ διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ. Παρά την ήττα της τζιχαντιτικής οργάνωσης, μαχητές της, που έχουν υποχωρήσει στην απέραντη συριακή έρημο, συνεχίζουν να εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σύρου προσωρινού προέδρου Αχμαντ αλ Σάρα στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε σε αυτόν τον διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ.

Αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία είναι αναπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στη βόρεια Συρία, καθώς και στη βάση αλ Τανφ κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.