Τραμπ στο NBC: «Αισθανόμαστε ότι οι αναφορές για τον θάνατο του Χαμενεΐ είναι σωστές»

Θέση για το αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός πήρε με δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο NBC News ρωτήθηκε ευθέως σχετικά με τις αναφορές ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές.

Ερωτηθείς αν έχει επιβεβαιώσει τις αναφορές ή αν πιστεύει ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός, ο Τραμπ απαντά: «Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι τέτοιο, αλλά η φήμη είναι, και η φήμη είναι, ότι έχει σκοτωθεί».

Όταν ρωτήθηκε για την αντίδρασή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Έχει σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Έχει σκοτώσει πολλούς, πολλούς ανθρώπους. Κατέστρεψε πολλές ζωές. Κατέστρεψε πολλές οικογένειες και κατέστρεψε μια χώρα».

Σχετικά με το πώς και πότε θα λάβει επιβεβαίωση για τον αναφερόμενο θάνατο, ο Τραμπ απαντά:

«Λοιπόν, έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, πέρα ​​από αυτό, και είμαστε σίγουροι, αισθανόμαστε – αισθανόμαστε ότι αυτή είναι η σωστή ιστορία.»

«Νεκρός ο Αλί Χαμενεΐ – Παρουσιάστηκαν σε Νετανιάχου και Τραμπ οι φωτογραφίες από τη σορό του» λένε οι Ισραηλινοί

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε ή όχι μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ σύμφωνα με το Channel 12.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε Ισραηλινός αξιωματούχος η σορός του βρέθηκε στα ερείπια του σπιτιού του μετά τους βομβαρδισμούς και οι φωτογραφίες του νεκρού ηγέτη του Ιράν παρουσιάστηκαν στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα, όπως ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος σε Μέσα Ενημέρωσης και μετέφερε οι Times Of Israel ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν σήμερα το πρωί.

Παράλληλα, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον φαίνεται να δήλωσε σε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή το Σάββατο. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Axios ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, σύμφωνα με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Νετανιάχου: Πολλές ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ δεν υπάρχει πια

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με διάγγελμα του στάθηκε στην κοινή επίθεση με τις ΗΠΑ στο Ιράν το Σάββατο 28/2.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε πως «χτυπήσαμε και καταστρέψαμε το συγκρότημα του Χαμενεΐ. Αυτός ο τύραννος δεν φαίνεται να υπάρχει πια». Κάπως έτσι με αυτά τα λεγόμενα του πρωθυπουργού του Ισραήλ, κορυφώνεται το θρίλερ αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ είναι στη ζωή.

Ο Νετανιάχου είπε παράλληλα ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί και ζητά υπομονή. Λέει ότι το Ισραήλ έχει «μια συμμαχία για την ειρήνη και μια συμμαχία για τον πόλεμο», προσθέτοντας ότι αυτός ο πόλεμος θα οδηγήσει σε «πραγματική ειρήνη», ενώ δήλωσε ότι σκοτώθηκαν διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και ανώτεροι αξιωματούχοι των πυρηνικών.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε μάλιστα το δικό του μήνυμα προς τους πολίτες του Ιράν ότι «η υποστήριξη και η βοήθεια που ζητήσατε έχουν φτάσει… τώρα είναι η ώρα σας».

«Σύντομα θα έρθει η στιγμή σας», λέει, «η στιγμή που θα πρέπει να βγείτε στους δρόμους με τις μάζες σας, να βγείτε στους δρόμους για να ολοκληρώσετε το έργο της ανατροπής του καθεστώτος της φρίκης που πικραίνει τις ζωές σας».

Κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την «ιστορική του ηγεσία». «Είναι ένας ηγέτης που κρατάει τον λόγο του», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.