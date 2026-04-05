Μέση Ανατολή: Διορία από τον Τραμπ μέχρι την Τρίτη – Νέες απειλές από την Τεχεράνη, 3 αγνοούμενοι στην Χάϊφα μετά από πυραυλική επίθεση

Μετά τις νέες απειλές Τραμπ, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται διανύοντας την 38η μέρα του με τα χτυπήματα σε Ιράν, Ισραήλ και Λίβανο να συνεχίζονται.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμάιλ Μπαγκάι, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη σήμερα απαντώντας στις τελευταίες απειλές του Τραμπ κατά της χώρας του.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν καταστήσει σαφές ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά των υποδομών του Ιράν, θα αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα στοχεύσουν οποιαδήποτε παρόμοια υποδομή που ανήκει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή συμβάλλει στην επιθετική τους ενέργεια κατά του Ιράν».

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος για σκληρή απάντηση κατά του Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία με το καθεστώς μέχρι την Δευτέρα (6/4) απειλώντας ότι “θα τα τινάξει όλα στον αέρα”.

Στις 5 Απριλίου 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ όρισε την Τρίτη, στις 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (00:00 GMT) προθεσμία για το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας με σοβαρές επιθέσεις σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ενέργειας και γεφυρών, εάν η πλωτή οδός παραμείνει αποκλεισμένη.

Όπως ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στον ανταποκριτή του Fox News, Τρέι Γινγκστ, η συμφωνία με το Ιράν είναι εφικτή όμως απείλησε ότι αν δεν γίνει, οι πολεμικές συγκρούσεις θα κλιμακωθούν.

Μάλιστα, υιοθέτησε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο για το ενδεχόμενο μη επίτευξης συμφωνίας, δηλώνοντας ότι «αν δεν κάνουν συμφωνία και γρήγορα, εξετάζω το ενδεχόμενο να τα τινάξω όλα στον αέρα και να αναλάβω τον έλεγχο του πετρελαίου».

BREAKING: Trump:



If Iran doesn’t make a deal fast, I am considering blowing everything up and taking over the oil.



Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταστρέψει όλα τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας του Ιράν, εάν οι ηγέτες της χώρας δεν συμφωνήσουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μέχρι το βράδυ της Τρίτης, κλιμακώνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη.

«Αν δεν ανταποκριθούν, αν θέλουν να τα κρατήσουν κλειστά (σ.σ. τα Στενά του Ορμούζ), θα χάσουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε άλλη μονάδα που διαθέτουν σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα The Wall Street Journal την Κυριακή.

Την ίδια στιγμή το Ιράν απάντησε στον πρόεδρο των ΗΠΑ θέτοντας συγκεκριμένα αιτήματα για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Τη θέση ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο υπό όρους διατύπωσε Ιρανός αξιωματούχος, συνδέοντας την επαναλειτουργία τους με την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας στο γραφείο του Ιρανού προέδρου, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα επιτρέψει εκ νέου τη ναυσιπλοΐα μόνο εφόσον λάβει αποζημίωση μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» που θα βασίζεται σε τέλη διέλευσης.

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας χαρακτηρίζει τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει «κόλαση» στο Ιράν «αηδιαστικές».

«Οι Ιρανοί πολίτες θα είναι οι πρώτοι που θα υποφέρουν από την καταστροφή των σταθμών παραγωγής ενέργειας και των γεφυρών», δήλωσε η Agnes Callamard, γενική γραμματέας της ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο X.

«Δεν υπάρχει πλέον ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση ή νερό. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τις επιθέσεις. Πιθανά αλυσιδωτά εγκλήματα πολέμου. Αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.»

Τρεις αγνοούμενοι από το πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Χάιφα

Δεκάδες διασώστες και πυροσβέστες ψάχνουν στα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, αναζητώντας τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά το πλήγμα ιρανικού πυραύλου.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ενώ έπεφτε η νύχτα, μερικές ώρες μετά το πλήγμα που σημειώθηκε γύρω στις 18.00, οι έρευνες συνεχίζονταν υπό το φως προβολέων και ενώ τα συντρίμμια κάπνιζαν ακόμη.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ, έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος. Το επταώροφο κτίριο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι αγνοούνται τρία άτομα.

Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντόπισαν συνολικά πέντε ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Λίβανος: 11 νεκροί μεταξύ των οποίων ένα παιδί μετά από ισραηλινή επίθεση

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 4χρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στη Χαρφάτα του Λίβανου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Από άλλο πλήγμα, στη συνοικία Τζνα της Βηρυτού, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 39.

Προσοχή σκληρές εικόνες:



Νεκρός Ιρανός διοικητής αντιαεροπορικής άμυνας σε επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ

Τον θάνατο ανώτατου αξιωματικού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News, κάνοντας λόγο για πλήγμα που αποδίδεται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σε έδαφος του Ιράν.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, νεκρός είναι ο ταξίαρχος Μασούντ Ζαρ, διοικητής της Σχολής Αεράμυνας του ιρανικού στρατού.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency, αεροπορικές επιθέσεις που αποδίδονται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φέρονται να στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Αβάζ, στο νοτιοδυτικό Iράν.

Επικαλούμενο τον αναπληρωτή υπεύθυνο ασφάλειας της επαρχίας Χουζεστάν, το πρακτορείο μετέδωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την επίθεση στο αεροδρόμιο Qasem Soleimani International Airport.