Τραμπ στο Axios: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα – Δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα να στοχοποιήσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη του στο Axios αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «σύντομα» επειδή «δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα να στοχοποιήσουμε». Μικρό αυτό κι εκείνο… Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πεντάλεπτης τηλεφωνικής συνομιλίας.

«Ο πόλεμος πηγαίνει περίφημα. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι νομίζαμε ότι ήταν δυνατόν, ακόμη και στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios. Είπε ότι η εχθρότητα του Ιράν επεκτάθηκε πέρα ​​από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, στα κράτη του Κόλπου σε όλη την περιοχή. «Επιδιώκανε την υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτή είναι η εκδίκηση. Δεν θα τη γλιτώσουν τόσο εύκολα», είπε ο Τραμπ.

Ακόμα και όταν ο Τραμπ είπε δημόσια ότι η επιχείρησή του έχει σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους στόχους της, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν έχει υπάρξει εσωτερική οδηγία για το πότε θα μπορούσαν να σταματήσουν οι μάχες. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «χωρίς κανένα χρονικό όριο, για όσο χρειαστεί, μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους και να κερδίσουμε αποφασιστικά την εκστρατεία».

Τράμπ για την συμμετοχή της εθνικής Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Είναι ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά στις ΗΠΑ»

O πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συνομίλησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, την Τρίτη 10/03 σχετικά με την συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ του 2026.

Η κατάσταση πολέμου στην Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον αθλητικό κόσμο, ενώ το Iράν είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές μαζί με το Ισραήλ και την Αμερική. Ο πρόεδρος της FIFA διαβεβαίωσε σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ ότι η εθνική Ιράν είναι ευπρόσδεκτη να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο το ερχόμενο καλοκαίρι (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου), που θα λάβει χώρα σε Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικό.

«Κατά την διάρκεια των συζητήσεών μας, ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η ιρανική ομάδα είναι ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Ιταλοελβετός αξιωματούχος στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η κατάσταση που επικρατεί με το Ιράν ήταν κάτι που αναφέρθηκε πρώτη φορά ο Ινφαντίνο, μιας και οι συζήτηση που είχε με τον Τραμπ δεν κατέληγε ότι η αβεβαιότητα συμμετοχής της εθνικής ομάδας του Ιράν στην διοργάνωση οφείλεται στον πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου.

«Αυτά τα γεγονότα δεν θα μείνουν αναπάντητα. Αλλά αυτό που είναι βέβαιο αυτήν την στιγμή είναι ότι με αυτήν την επίθεση και αυτή τη σκληρότητα, δεν μπορούμε να προσβλέπουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με καμία ελπίδα», ανέφερε η ιρανική τηλεόραση ενώ ο πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, έθεσε το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ της διοργάνωσης λίγες ώρες μετά την επίθεση.

«Όλοι χρειαζόμαστε, τώρα περισσότερο από ποτέ, μια εκδήλωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA για να φέρει τους ανθρώπους κοντά, και ευχαριστώ ειλικρινά τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την υποστήριξή του, γιατί δείχνει για άλλη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά ο Ινφαντίνο.

Ανησυχίες υπάρχουν γύρω από την φιλοξενία που θα υπάρξει από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τους Ιρανούς φιλάθλους, καθώς μερικοί αγώνες θα πραγματοποιηθού στο Λος Άντζελες και στο Σιάτλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως απέκλεισε κάθε είδους ενδεχόμενο που θα βλάψει με οποινδήποτε τρόπο τους Ιρανούς.