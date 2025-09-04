Τραμπ: «Σταματήστε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε μήνυμα προς την Ευρώπη να σταματήσει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», πρωτοβουλίας υπό τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με αντικείμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Διακοπή εξάρτησης από ρωσικό πετρέλαιο



Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, ο Τραμπ τόνισε στους Ευρωπαίους ηγέτες την ανάγκη να διακοπεί η εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό πετρέλαιο, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία εισέπραξε 1,1 δισ. ευρώ από πωλήσεις καυσίμων προς την ΕΕ μέσα σε έναν χρόνο.

Πίεση προς την Κίνα για οικονομική στήριξη στη Ρωσία



Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε την ανάγκη η Ευρώπη να ασκήσει μεγαλύτερη οικονομική πίεση στην Κίνα, την οποία κατηγόρησε ότι στηρίζει οικονομικά τη Ρωσία στον πόλεμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει νομοθεσία για την πλήρη διακοπή εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2028, στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΕ να μειώσει τη μακροχρόνια ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τις διαβεβαιώσεις του ότι θα μπορούσε να τον σταματήσει σύντομα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.