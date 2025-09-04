Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος χτυπά ανθρωπιστική αποστολή – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Την ώρα που Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου και τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας, ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε ανθρωπιστική αποστολή κοντά στην πόλη Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, ο πύραυλος έπληξε μια ομάδα εκκαθάρισης ναρκοπεδίων στην περιοχή Τσερνίχιβ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα μέλος να χάσει τη ζωή του και δύο να τραυματιστούν.

Ο δήμαρχος του Τσερνίχιβ, Ντμίτρο Μπριζίνσκι, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι την ώρα του πυραυλικού πλήγματος τα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής, «τα οποία φορούσαν διακριτικά μπλε γιλέκα για να μην θεωρηθούν στρατιωτικό προσωπικό», αποναρκοθετούσαν την περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα (04.09.2025), το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το χωριό Νοβοσελίφκα στην ουκρανική νοτιοανατολική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ. Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την είδηση από το πεδίο της μάχης.

Συμμαχία των προθύμων και συνεχής υποστήριξη στην Ουκρανία

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα δήλωσε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συμφώνησαν στην ανάγκη συνέχισης της εντατικής βοήθειας προς το Κίεβο για την άμυνά του και ότι μια διαρκής ειρήνη απαιτεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

«Είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε την άσκηση πιέσεων προς την Ρωσία με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», είπε χαρακτηριστικά, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο μέσω τηλεδιάσκεψης όσο και στο Παρίσι μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην «συμμαχία των προθύμων».