Τραμπ σε Βενεζουέλα: Επιστρέψτε τους κρατούμενους ή το τίμημα θα είναι ανυπολόγιστο

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι πρέπει να δεχτεί να επιστρέψουν όλοι οι κρατούμενοι τους οποίους, όπως είπε, η Βενεζουέλα είχε εξαναγκάσει να εισέλθουν στις ΗΠΑ, αλλιώς “το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι ανυπολόγιστο”.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ απείλησε με “ανυπολόγιστες” συνέπειες το Καράκας, με το οποίο η ένταση αυξάνεται εδώ και εβδομάδες.

Δεν διευκρίνισε σε ποιους κρατούμενους αναφερόταν, εκτός από το ότι μερικοί ήταν “άτομα από ψυχιατρικά ιδρύματα”, ούτε διευκρίνισε τι δράση θα μπορούσε να αναλάβει.

“Θέλουμε η Βενεζουέλα να δεχτεί αμέσως όλους τους κρατούμενους και τους τροφίμους ψυχιατρικών νοσοκομείων, τους οποίους οι ηγέτες της Βενεζουέλας ανάγκασαν βίαια να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες”, έγραψε προσθέτοντας με κεφαλαία γράμματα: “Βγάλτε τους αμέσως από τη χώρα μας, αλλιώς το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι ανυπολόγιστο”.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην περιοχή.