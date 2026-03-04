Τραμπ: Σε κλίμακα με άριστα το 10 θα βαθμολογούσα τον πόλεμο με 15 – Όποιος θέλει να ηγηθεί του Ιράν καταλήγει νεκρός»

Σε νέες δηλώσεις για τις επιθέσεις στο Ιράν προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης 4/3 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα πάμε πολύ καλά στο μέτωπο του πολέμου, για να το θέσω ήπια», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας άσχετης εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. «Θα έλεγα — κάποιος είπε σε μια κλίμακα του 10, πού θα το βαθμολογούσατε; Είπα περίπου 15».

Η εκτίμηση του Τραμπ ταίριαζε με εκείνη άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης, οι οποίοι παρείχαν ενημερώσεις σχετικά με τη σύγκρουση νωρίτερα την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι «οι πύραυλοι του Ιράν εξαλείφονται ραγδαία, οι εκτοξευτές τους εξαλείφονται».

Αναγνώρισε τις επιθέσεις του Ιράν στους γείτονές του, αλλά δεν στάθηκε σε αυτές. «Επιτίθενται στους γείτονές τους. Επιτίθενται, σε ορισμένες περιπτώσεις, στους συμμάχους τους ή, όχι πολύ καιρό πριν, στους συμμάχους τους. Και, ξέρετε, είναι στην πραγματικότητα ένα έθνος που ήταν εκτός ελέγχου».

Και ο πρόεδρος υπαινίχθηκε, για άλλη μια φορά, ότι δεν έχει άποψη για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί του Ιράν μετά τον θάνατο ανώτερων ηγετών του.

«Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρή θέση τώρα και η ηγεσία τους εξαλείφεται ταχύτατα. Όποιος φαίνεται να θέλει να γίνει ηγέτης, καταλήγει νεκρός», είπε στη συνέχεια ο Τραμπ.