Τραμπ: «Πρέπει να συμμετάσχω στην εκλογή του νέου ηγέτη του Ιράν – Ο γιος του Χαμενεϊ είναι απαράδεκτος για εμένα»

Το δικό του μήνυμα για τον διορισμό του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν έστειλε σε συνέντευξη του στο Axios ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνέντευξη που παραχώρησε θα πρέπει να συμμετάσχει ο ίδιος στην διαδικασία εκλογής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν όπως ακριβώς συνέβη μετά τη σύλληψη του Μαδούρο στην Βενεζουέλα. Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, είναι ο πιο πιθανός διάδοχος αλλά ξεκαθάρισε ότι θεωρεί αυτό το αποτέλεσμα απαράδεκτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σπαταλούν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ελαφροβαρής. Πρέπει να συμμετάσχω στον διορισμό, όπως με την Ντέλσι [Ροντρίγκεζ] στη Βενεζουέλα», είπε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι αρνείται να δεχτεί έναν νέο Ιρανό ηγέτη που θα συνεχίσει τις πολιτικές του Χαμενεΐ, οι οποίες, όπως είπε, θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στον πόλεμο «σε πέντε χρόνια».

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», είπε ο Τραμπ.

ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει για τον περιορισμό των εξουσιών του Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει σήμερα επί μιας πρότασης που στοχεύει να περιορίσει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, με την ψηφοφορία, εντούτοις, να μοιάζει καταδικασμένη να αποτύχει, την επομένη της άρνησης της Γερουσίας να εγκρίνει μια ανάλογη πρωτοβουλία.

Οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν επί ενός σχεδίου που κατέθεσαν ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι και ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα, το οποίο θα υποχρέωνε τον Αμερικανό πρόεδρο να πάρει την άδεια του Κογκρέσου προτού συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης.

Μπροστά σε έναν πρόεδρο που έχει επεκτείνει την εκτελεστική εξουσία έναντι της νομοθετικής από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, πολλοί Δημοκρατικοί βουλευτές ισχυρίζονται ότι θέλουν να επιβεβαιώσουν εκ νέου την εξουσία του Κογκρέσου, του μόνου οργάνου που εξουσιοδοτείται από το αμερικανικό Σύνταγμα να κηρύξει πόλεμο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε εσκεμμένα να λάβει την άδεια του Κογκρέσου για αυτόν τον πόλεμο που επέλεξε, ένας πόλεμο που έχει ήδη επεκταθεί σε περισσότερες από 10 χώρες της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως, αν και το Κογκρέσο είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη αρχή για να κηρύξει πόλεμο, ένας νόμος του 1973 επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ να διατάσσει περιορισμένης έκτασης στρατιωτικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης που δημιουργεί μια επίθεση εναντίον της χώρας.

Το σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής θα ζητά από τον πρόεδρο να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από «μη εξουσιοδοτημένες εχθροπραξίες» στο Ιράν, εκτός κι αν το Κογκρέσο εγκρίνει την επιχείρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια γραμμή που οι Ρεπουμπλικάνοι αρνούνται να υιοθετήσουν, με τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, να την περιγράφει ως μία «φρικτή, επικίνδυνη ιδέα», που «θα ισχυροποιούσε τους εχθρούς μας».

Ωστόσο, ο συνάδελφός τους Τόμας Μάσι, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία της κατάθεσης του ψηφίσματος, διαβεβαίωσε πως θα επιβεβαιώσει τον ρόλο του Κογκρέσου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο Σύνταγμά μας, η εξουσία κήρυξης του πολέμου επαφίεται αποκλειστικά στο Κογκρέσο», υπογράμμισε.

«Το Κογκρέσο οφείλει στους στρατιωτικούς μας μια αποστολή που θα είναι ξεκάθαρα καθορισμένη, προκειμένου να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, μόλις αυτή ολοκληρωθεί».