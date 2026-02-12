Νέες απειλές Τραμπ: «Πολύ πιθανή μία συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα – Διαφορετικά ό,τι γίνει θα είναι πολύ τραυματικό»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε την ανάγκη επίτευξης διπλωματικής λύσης
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επίτευξης διπλωματικής λύσης.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία» με το Ιράν και δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα είναι «τραυματική» για την Τεχεράνη. «Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την πρόθεσή του να πιέσει για μια συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα.
