Νέες απειλές Τραμπ: «Πολύ πιθανή μία συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα – Διαφορετικά ό,τι γίνει θα είναι πολύ τραυματικό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επίτευξης διπλωματικής λύσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία» με το Ιράν και δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα είναι «τραυματική» για την Τεχεράνη. «Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την πρόθεσή του να πιέσει για μια συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα.

