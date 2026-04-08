Τραμπ: Οι συνομιλίες για το Ιράν θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντoναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για το Ιράν θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Ενώ η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έχουν συμφωνήσει σε συνομιλίες, οι προτάσεις 10 σημείων του Ιράν δείχνουν μικρή επικάλυψη με ένα σχέδιο 15 σημείων που είχε προτείνει προηγουμένως η Ουάσινγκτον, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα υπάρχουν σημαντικά κενά που πρέπει να γεφυρωθούν.

«Υπάρχει μόνο μία ομάδα ουσιαστικών «ΣΗΜΕΙΩΝ» που είναι αποδεκτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα τα συζητήσουμε κεκλεισμένων των θυρών κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Τραμπ.

«Αυτά είναι τα ΣΗΜΕΙΑ που αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία συμφωνήσαμε σε ΕΚΑΚΡΟΑΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. Είναι κάτι λογικό και μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί.»

Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης με ομοσπονδιακή έρευνα για άτομα που δεν κατονομάζονται και τα οποία κατηγόρησε, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, ότι κυκλοφορούν αλληλογραφία που, όπως είπε, δεν αποτελούσε τη βάση για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.