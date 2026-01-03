Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να είχε σκοτώσει τον Μαδούρο

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο στρατός θα μπορούσε να είχε σκοτώσει τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια της ολονύκτιας επιχείρησης, εάν ήταν απαραίτητο.

«Θα μπορούσε να είχε συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο κτήμα του στη Φλόριντα. «Προσπαθούσε να μπει σε ένα ασφαλές μέρος. Ξέρετε, το ασφαλές μέρος είναι από ατσάλι, και δεν μπόρεσε να φτάσει στην πόρτα επειδή οι δικοί μας ήταν τόσο γρήγοροι».