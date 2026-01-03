Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να είχε σκοτώσει τον Μαδούρο

Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ

DEBATER NEWSROOM

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο στρατός θα μπορούσε να είχε σκοτώσει τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια της ολονύκτιας επιχείρησης, εάν ήταν απαραίτητο.

«Θα μπορούσε να είχε συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο κτήμα του στη Φλόριντα. «Προσπαθούσε να μπει σε ένα ασφαλές μέρος. Ξέρετε, το ασφαλές μέρος είναι από ατσάλι, και δεν μπόρεσε να φτάσει στην πόρτα επειδή οι δικοί μας ήταν τόσο γρήγοροι».

