Τραμπ: Νέο μήνυμα προς τη Χαμάς – «Αν συνεχίσει να εκτελεί ανθρώπους στη Γάζα θα μπούμε μέσα και θα τους σκοτώσουμε»
Τι έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Νέο απειλητικό μήνυμα προς την Χαμάς έστειλε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη 16/10.
Συγκεκριμένα, λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social ζήτησε από την Χαμάς να σταματήσει τις εκτελέσεις ανθρώπων στην Γάζα.
«Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν η συμφωνία, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε μέσα και να τους σκοτώσουμε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» έγραψε ο Τραμπ.
