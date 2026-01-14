Τραμπ: Μου είπαν ότι οι δολοφονίες και οι εκτελέσεις στο Ιράν σταμάτησαν – Θα παρακολουθούμε την κατάσταση

Θέση για τις εξελίξεις στο Ιράν πήρε μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε ειδοποιηθεί ότι οι δολοφονίες στο Ιράν σταματούν και έχουν σταματήσει, και δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. O Τραμπ που υπέγραψε νομοσχέδιο σχετικά με το γάλα στα σχολεία, τόνισε ότι όπως ενημερώθηκε από το Ιράν «δεν θα κάνουν εκτέλεση, για την οποία μιλούσαν πολλοί τις τελευταίες δύο ημέρες. Σήμερα θα ήταν η ημέρα της εκτέλεσης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς αν οι διαβεβαιώσεις σήμαιναν ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ έχει αποκλειστεί, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε ποια είναι η διαδικασία, αλλά μας έδωσαν πολύ καλές δηλώσεις άτομα που γνωρίζουν τι συμβαίνει».

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε νωρίτερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.

Ιράν: Η G7 απειλεί την Τεχεράνη με «πρόσθετα περιοριστικά μέτρα»

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της G7 δήλωσαν σήμερα «έτοιμοι για επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων εάν το Ιράν συνεχίσει την καταστολή των διαδηλώσεων».

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τον μεγάλο αριθμό θανάτων και τραυματισμών», αναφέρουν οι ΥΠΕΞ της Γερμανίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας, καθώς και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας τις «δολοφονίες» και τις «αυθαίρετες συλλήψεις» διαδηλωτών στο Ιράν.

«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην κλιμάκωση της βίαιης καταστολής» των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζεται στην κοινή δήλωση με την οποία ζητείται από τις ιρανικές αρχές «να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε σήμερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.

Αμερικανοί και Βρετανοί εκκενώνουν βάσεις

Παράλληλα, κάποιες ακόμα κινήσεις που δείχνουν επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι ότι Αμερικανοί και Βρετανοί εκκενώνουν βάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ντόχα επιβεβαίωσε ότι σήμερα ότι ελήφθησαν προληπτικά μέτρα στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης μέρους του προσωπικού, λόγω των αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων.

Η υπηρεσία διεθνών μμε του Κατάρ μετέδωσε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος ευρύτερων προσπαθειών για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και των κατοίκων και την προστασία κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, προσθέτοντας ότι τυχόν περαιτέρω εξελίξεις θα ανακοινωθούν μέσω επίσημων διαύλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters πως οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ως προληπτικό μέτρο, δεδομένων των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Επίσης νωρίτερα, δύο διπλωματικές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ορισμένα μέλη του προσωπικού στην βάση Αλ Ουντέιντ έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τη βάση πριν από σήμερα το βράδυ Τετάρτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη. Η βάση στεγάζει επίσης το στρατηγείο της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Ενόψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ τον περασμένο χρόνο απαντώντας στις αμερικανικές επιδρομές κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους, αν η Ουάσινγκτον επιτεθεί κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα στο Reuters αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με αμερικανική επέμβαση, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους ιρανούς διαδηλωτές.

Βρετανία: Απομακρύνει μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση του Κατάρ

Η Βρετανία απομακρύνει μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση του Κατάρ ενόψει πιθανών αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, γράφει σήμερα η εφημερίδα Τhe i Paper, αντικατοπτρίζοντας παρόμοιες κινήσεις των ΗΠΑ σε βάσεις τους στη Μέση Ανατολή. Το υπουργείο Άμυνας δεν προέβη άμεσα σε σχολιασμό της είδησης.