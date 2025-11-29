Τραμπ: Με… ανάρτηση του έκλεισε τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας – Τι ισχύει στην πραγματικότητα, αυξάνονται οι πιέσεις των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει στο σύνολό του.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Τραμπ έγραψε: «Προς όλες τις Αεροπορικές Εταιρίες, τους Πιλότους, τους Λαθρεμπόρους Ναρκωτικών, και τους Διακινητές Ανθρώπων, παρακαλώ θεωρείστε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ».

Βάσει του Διεθνούς Δικαίου, η Βενεζουέλα έχει το δικαίωμα για τον τρόπο χρήσης του εναέριου χώρου και έτσι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να νομιμοποιεί ή να δικαιολογεί τα όσα ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Αυτό που φαίνεται να εξετάζει να εφαρμόσει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι να «προετοιμάσει το έδαφος» για μια «no fly zone», δηλαδή μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων προετοιμάζοντας τις συνθήκες για μία στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP November 29, 2025

Την περασμένη εβδομάδα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε μεγάλες αεροπορικές εταιρίες για μια «πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση» όταν πετάνε πάνω από τη Βενεζουέλα, λόγω «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας μέσα στη ή γύρω από τη» χώρα.

Η Βενεζουέλα ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιριών που είχαν αναστείλει τις πτήσεις στη χώρα έπειτα από προειδοποίηση της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Ο στρατός των ΗΠΑ αναπτύσσει τους τελευταίους μήνες δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα, προκειμένου να πολεμήσει τον ρόλο όπως τον αποκαλεί του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς.

Ο Μαδούρο αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την απομάκρυνσή του.

Η Ουάσινγκτον λέει ότι ο στόχος είναι να περιοριστεί η διακίνηση ναρκωτικών, αλλά το Καράκας επιμένει ότι η αλλαγή καθεστώτος είναι ο απώτερος στόχος.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον περισσότερων από 20 φερόμενων πλοίων λαθρεμπορίου ναρκωτικών της Βενεζουέλας στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας περισσότερους από 80 ανθρώπους.