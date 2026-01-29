Τραμπ: Κλείνω τα μάτια στα υπουργικά συμβούλια όχι γιατί κοιμάμαι, αλλά επειδή βαριέμαι

Τον λόγο που κλείνει τα μάτια του κατά τις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου εξήγησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Κάποιοι είπαν ότι έκλεισε τα μάτια του. Κοιτάξτε, έγινε αρκετά βαρετό», είπε ο Τραμπ σε γελώντας αξιωματούχους στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου την Πέμπτη. «Δεν κοιμήθηκα. Απλώς τα έκλεισα επειδή ήθελα να φύγω από εδώ». Πρόσθεσε, «Δεν κοιμήθηκα, παρεμπιπτόντως. Δεν κοιμάμαι πολύ».

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου διάρκειας 81 λεπτών, την οποία συντόμευσε από τη συνήθη μορφή της, παραλείποντας αρκετούς αξιωματούχους και μια συζήτηση με δημοσιογράφους για τα νέα της ημέρας.

Στα 79 του χρόνια και στην τελευταία του θητεία, ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να διαλύσει τα ερωτήματα σχετικά με τη ζωτικότητά του. Έχει διαφημίσει τη γνωστική του ικανότητα σε δημοσιογράφους, έχει δώσει εντολή σε βοηθούς του να αποκαλύψουν περισσότερες συναντήσεις στο πρόγραμμά του και περιστασιακά φλέρταρε με την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας παρά το συνταγματικό όριο. Οι ανακοινώσεις που διανέμονται στον Τύπο περιλαμβάνουν πλέον θέματα όπως «χρόνος πολιτικής», «Ώρα υπογραφής» και «Συνέντευξη σε έντυπη μορφή».

Σε προηγούμενες κυβερνήσεις σύμφωνα με το Reuters οι συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου ήταν βαρετές και σε μεγάλο βαθμό χωρίς κάμερες. Υπό τον Τραμπ, έχουν γίνει ένα σκηνικό για τον πρόεδρο και την ομάδα του για να μεταδίδουν επιτεύγματα που θεωρούν ότι υποτιμώνται από τον Τύπο.

Σε μια περίπτωση πέρυσι, η συνάντηση διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης , προφανώς η μεγαλύτερη σε διάρκεια εμφάνιση στην κάμερα στη δημόσια ζωή του προέδρου.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει εμφανιστεί να κλείνει τακτικά τα μάτια του κατά τη διάρκεια αυτών και άλλων δημόσιων εμφανίσεων. Δεν φάνηκε να κοιμάται την Πέμπτη.

Ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος που απέρριψε ερωτήσεις σχετικά με την αντοχή του. Η γραμματέας Τύπου του Ρόναλντ Ρίγκαν, Μάρλιν Φιτζγουότερ, κλήθηκε να εξηγήσει την εμφάνιση του 70χρονου προέδρου της εποχής του Ψυχρού Πολέμου να κοιμάται τη δεκαετία του 1980.

Ο προκάτοχος του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, απέσυρε την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία το 2024, αφότου οι ψηφοφόροι και άλλοι Δημοκρατικοί ανησυχούσαν για την καταλληλότητα του τότε 81χρονου για το αξίωμα. Ο Τραμπ εξακολουθεί να αναφέρεται τακτικά στον κάποτε αντίπαλό του ως «Νυσταγμένο Τζο» και έχει τοποθετήσει μια πλάκα στον Λευκό Οίκο που υποδηλώνει ότι ο προκάτοχός του κυβέρνησε την προεδρία του χρησιμοποιώντας αυτόματο στυλό. Ο Μπάιντεν αρνήθηκε την κατηγορία.

Ο Τραμπ ήταν ο γηραιότερος άνδρας που ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι.

Ταξιδεύει, δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεπιδρά με τον Τύπο πολύ πιο τακτικά από ό,τι ο Μπάιντεν. Ωστόσο, ερωτήματα σχετικά με την υγεία του Τραμπ παραμένουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σχετικά με τις ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις που αποκάλυψε και τους μώλωπες στα χέρια του.

Ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι οι εξετάσεις ήταν προληπτικές και έδειξαν ότι ο πρόεδρος έχει καλή καρδιακή υγεία . Έχουν αποδώσει τους μώλωπες, οι οποίοι μερικές φορές καλύπτονται από μακιγιάζ, στην ασπιρίνη που λαμβάνει συστηματικά ο πρόεδρος ως προφύλαξη κατά των καρδιαγγειακών παθήσεων.