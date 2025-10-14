Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ κατακεραυνώνει τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Δηλώνει απογοητευμένος από τη στάση του Ρώσου ηγέτη και προειδοποιεί για οικονομικές συνέπειες

Τραμπ κατακεραυνώνει τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
POLITICO / POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Κοιτάξτε, είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ κι εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο. Και, ξέρετε, σχηματίζονται μεγάλες ουρές (καταναλωτών) που περιμένουν βενζίνη στη Ρωσία αυτήν την περίοδο… Και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

ΔΙΕΘΝΗ

