Τραμπ κατακεραυνώνει τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Κοιτάξτε, είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ κι εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο. Και, ξέρετε, σχηματίζονται μεγάλες ουρές (καταναλωτών) που περιμένουν βενζίνη στη Ρωσία αυτήν την περίοδο… Και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.