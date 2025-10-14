Η Ρωσία σχεδιάζει την επιστράτευση έως δύο εκατομμυρίων εφέδρων για την Ουκρανία

Η Ρωσία προετοιμάζει σχέδιο νόμου που θα της επιτρέπει να επιστρατεύσει έως δύο εκατομμύρια έφεδρους για την εμπλοκή τους στην Ουκρανία, παρέχοντας στο Κρεμλίνο μεγαλύτερη ευελιξία για την ενίσχυση των δυνάμεών του στο μέτωπο. Σύμφωνα με τις τροπολογίες που αναμένεται να εγκριθούν από τη Δούμα, η επιστράτευση θα μπορεί να πραγματοποιείται ακόμα και σε καιρό ειρήνης, και όχι αποκλειστικά σε περιόδους στρατιωτικού νόμου ή επίσημα κηρυγμένου πολέμου.

Στον εξαντλητικό πόλεμο φθοράς στην Ουκρανία, όπου και οι δύο πλευρές υφίστανται βαριές απώλειες, η κίνηση αυτή θα δώσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τη δυνατότητα να ανανεώσει και να επεκτείνει τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες σήμερα αριθμούν πάνω από 700.000 στρατιώτες, αξιοποιώντας εφέδρους που έχουν υπογράψει εθελοντικά συμβόλαια με το υπουργείο Άμυνας.

Η νέα τροπολογία προβλέπει ότι οι έφεδροι θα λαμβάνουν πρόσθετες οικονομικές απολαβές όταν κληθούν σε υπηρεσία. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα είναι οικονομικότερο για το ρωσικό κράτος, το οποίο δαπανά σημαντικά ποσά για να προσελκύσει εθελοντές στον τακτικό στρατό, διαδικασία που έχει επιβαρύνει τον πληθωρισμό εν μέσω δημοσιονομικών πιέσεων. Οι έφεδροι, που υποβάλλονται σε ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση, θα αμείβονται και για την απουσία τους από πολιτικές εργασίες και θα λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση αν κληθούν σε ενεργή υπηρεσία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο RBC, το σχέδιο τροπολογιών, που εγκρίθηκε τη Δευτέρα από κυβερνητική επιτροπή μετά από πρόταση του υπουργείου Άμυνας, ορίζει ότι οι έφεδροι δεν θα μπορούν να υπηρετούν περισσότερο από δύο μήνες κάθε φορά. Ο Αλεξέι Ζουραβλιόφ, αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας, δήλωσε ότι οι αλλαγές θα επιτρέψουν τη χρήση περίπου δύο εκατομμυρίων εφέδρων σε περισσότερες επιχειρησιακές καταστάσεις από ό,τι μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επαγγελματίες στον τομέα τους που βρίσκονται σε εφεδρεία.

Μέχρι τώρα, οι έφεδροι μπορούσαν να αξιοποιηθούν μόνο σε περιόδους στρατιωτικού νόμου ή επιστράτευσης, ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την εισβολή στην Ουκρανία ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Μία ακόμη τροπολογία θα επιτρέπει την αποστολή των εφέδρων εκτός συνόρων, δίνοντας στον Πούτιν τη δυνατότητα να αναπτύξει δυνάμεις, για παράδειγμα, στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο, όταν εγκριθεί ο νόμος.