Τραμπ: Η επιχείρηση στο Ιράν είναι μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή – Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τους εξοντώσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε συνέδριο των Ρεπουμπλικανών της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Φλόριντα αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι η σύγκρουση με το Ιράν ήταν μια «βραχυπρόθεσμη εκδρομή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε στη συνέχεια «το πόσο καλός» ήταν ο αμερικανικός στρατός, περιγράφοντάς τον ως «έναν στρατό που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον».



If we didn't do that B-2 attack, Israel would have been wiped out.

«Ο κόσμος μας σέβεται αυτή τη στιγμή περισσότερο από όσο μας έχει σεβαστεί ποτέ», είπε ο Τραμπ. Η ικανότητα του Ιράν σε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει «καταστραφεί ολοσχερώς» από τις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές, ενώ το ναυτικό του «βρίσκεται στον πάτο του ωκεανού», είπε.

«Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά και αποφασιστικά», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Μαζί, με τους Ισραηλινούς εταίρους μας, συντρίβουμε τον εχθρό σε μια συντριπτική επίδειξη τεχνικής ικανότητας και στρατιωτικής δύναμης», είπε. «Η ικανότητα του Ιράν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους καταστρέφεται ολοσχερώς. Το ναυτικό έχει εξαφανιστεί, όλα βρίσκονται στον πάτο του ωκεανού».

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν βυθιστεί 46 πλοία. Όταν άκουσε ότι τα ιρανικά πλοία ήταν εξαιρετικής ποιότητας, είπε ότι ρώτησε γιατί οι ΗΠΑ δεν τα κατέλαβαν αντ’ αυτού. Ο πρόεδρος είπε ότι του είπαν ότι είναι «πιο διασκεδαστικό να τα βυθίζεις».

Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί – Σκέφτομαι να αναλάβω τα Στενά του Ορμούζ»

Στη δέκατη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη με ταχύ ρυθμό, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ότι πιστεύει πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε μια δημοσιογράφος του καναλιού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ολοκληρωθεί, λίγο-πολύ. Δεν έχουν (σ.σ. οι Ιρανοί) Nαυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία» φέρεται να είπε, σύμφωνα με τη Γουεϊτζία Τσιανγκ, την διαπιστευμένη δημοσιογράφο του CBS στον Λευκό Οίκο.

Η Ουάσιγκτον είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-5 εβδομάδων πολέμου, πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Τραμπ είπε ότι «δεν έχει κάποιο μήνυμα» να του στείλει. Φέρεται να είπε επίσης ότι έχει «κάποιον» υπόψη του για να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε παράλληλα στη συνέντευξή του στο CBS News ότι οι ΗΠΑ «θα μπορούσαν να κάνουν πολλά» για το Στενό του Ορμούζ, καθώς η ναυτιλία έχει σχεδόν σταματήσει σε μια πλωτή οδό που μεταφέρει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι το στενό — το οποίο βρίσκεται μεταξύ του Ιράν και της Αραβικής Χερσονήσου — είναι πλέον ανοιχτό, αλλά είπε ότι «σκέφτεται να το αναλάβει». Απειλεί επίσης το Ιράν εάν παρέμβει στην πλωτή οδό. «Έχουν πυροβολήσει ό,τι μπορούσαν και καλύτερα να μην δοκιμάσουν τίποτα χαριτωμένο, αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας», είπε ο πρόεδρος. «Αν κάνουν κάτι κακό, αυτό θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ αυτό το όνομα».

Ντόναλντ Τραμπ: H επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν σήμερα μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας κατά την οποία συζήτησαν τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε «στην κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος».

Ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις προτάσεις του για μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν, πρόσθεσε. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με φόντο την κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Ισραήλ: Οι IDF βομβάρδισαν βάση των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας (09.03) ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών, στοχεύοντας δεκάδες υποδομές που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μεταξύ των στόχων βρέθηκε και το κεντρικό αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης που είναι αρμόδιο για τις επιχειρήσεις εκτόξευσης drones. Από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, απογειώνονταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ.

Παράλληλα, ο IDF γνωστοποίησε ότι καταστράφηκαν τρεις εκτοξευτές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι είχαν χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για την εκτόξευση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς προς το κεντρικό Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι εκτοξευτές εξουδετερώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η πυραυλική επίθεση.



צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.



חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלים גל תקיפות נוסף לעבר עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים… pic.twitter.com/5RpLxhQli2— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 9, 2026

Μπήκε και η Βρετανία στις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μαχητικά της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) κατέρριψαν και αναχαίτισαν drones που κατευθύνονταν προς την Ιορδανία και το Μπαχρέιν, σηματοδοτώντας την πρώτη συμμετοχή της Βρετανίας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, τα μαχητικά Typhoon της RAF πραγματοποίησαν αποστολές κατά τη διάρκεια της νύχτας για την προστασία της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν.

Στο πλαίσιο αυτό, καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος «υπερασπίζοντας την Ιορδανία», ενώ ένα δεύτερο drone αναχαιτίστηκε πριν φτάσει στο Μπαχρέιν.

Παράλληλα, οι βρετανικές αμυντικές αεροπορικές δυνάμεις υποστηρίζουν και τις Ηνωμένες Αραβικές Εμιράτες.

Σημαντικό είναι ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει αλλάξει στάση και πλέον έδωσε το «πράσινο φως» για αμυντικές ενέργειες εναντίον ιρανικών πυραύλων και drones.