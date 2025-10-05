Τραμπ για την Γάζα: «Όλοι έχουν συμφωνήσει, αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές»

Σε νέες του δηλώσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στο αν θα υπάρχει ευελιξία στο σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο έξω από τον Λευκό Οίκο σήμερα το πρωί εάν υπάρχει κάποια ευελιξία στο 20σημείο σχέδιό του για τη Γάζα .

«Δεν χρειαζόμαστε ευελιξία, επειδή όλοι έχουν σχεδόν συμφωνήσει σε αυτήν. Αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές», είπε ο Τραμπ. «Αλλά το σχέδιο της Χαμάς , θα σας πω – είναι καταπληκτικό».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι: «Αγωνίζονται για ένα σχέδιο εδώ και χρόνια. Παίρνουμε πίσω τους ομήρους σχεδόν αμέσως. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, πιθανότατα θα διαρκέσουν μερικές ημέρες και ο κόσμος είναι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

Έκρηξη Τραμπ προς Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γαμη@@να αρνητικός;»

Την έκρηξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως προκάλεσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δυο τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Axios.com όταν η Χαμάς απάντησε με ένα «ναι, αλλά» στην ειρηνευτική πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα την Παρασκευή, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν αυτά που θεώρησε καλά νέα.

Ο Νετανιάχου ένιωσε διαφορετικά. «Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να γιορτάσουμε και ότι δεν σημαίνει τίποτα», δήλωσε στο Axios ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει την κλήση. Ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γα… αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη. Πάρε το».

Η ανταλλαγή απόψεων, την οποία επιβεβαίωσε και ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα του Τραμπ να περάσει τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου και να τον πείσει να τερματίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς καταλήξει σε συμφωνία.

Όταν ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου, η χλιαρή αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν ήταν αυτό που περίμενε, δήλωσαν οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Εξ ου και η έντονη απάντηση του Τραμπ.

Οι βοηθοί του Νετανιάχου τόνισαν το Σάββατο ότι αυτός και ο πρόεδρος συμφωνούσαν απόλυτα. Ο Νετανιάχου κατέγραψε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα επαινώντας τον Τραμπ και τονίζοντας τα σημεία των πρόσφατων σχολίων του Τραμπ με τα οποία συμφωνούσε.

Τραμπ στη Χαμάς: «Θα βρεθεί αντιμέτωπη με πλήρη καταστροφή αν παραμείνει στην εξουσία»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε συνέντευξη του στο CNN η Χαμάς αντιμετωπίζει «πλήρη εξάλειψη» εάν αρνηθεί να παραχωρήσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας, εν μέσω συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση του προτεινόμενου σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.

«Πλήρης Εξάλειψη!» είπε ο Τραμπ στον Τζέικ Τάπερ του CNN όταν ρωτήθηκε μέσω γραπτού μηνύματος το Σάββατο τι θα συμβεί αν η Χαμάς επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Τάπερ πίεσε τον πρόεδρο σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση 20 σημείων για κατάπαυση του πυρός, επικαλούμενος την ερμηνεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ ότι η Χαμάς ουσιαστικά απέρριψε το σχέδιο επιμένοντας σε «μηδενικό αφοπλισμό, διατήρηση της Γάζας υπό παλαιστινιακό έλεγχο και σύνδεση της απελευθέρωσης ομήρων με τις διαπραγματεύσεις».

«Έχει άδικο;» ρώτησε ο Τάπερ. «Θα το μάθουμε. Μόνο ο χρόνος θα δείξει!!!» απάντησε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει «σύντομα» διευκρινίσεις σχετικά με το εάν η Χαμάς είναι πραγματικά προσηλωμένη στην ειρήνη.

«Ναι στον Μπίμπι», απάντησε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφωνεί πλήρως με τον τερματισμό της εκστρατείας βομβαρδισμού στη Γάζα και υποστηρίζει το ευρύτερο όραμα του προέδρου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι η πρότασή του για κατάπαυση του πυρός θα γίνει πραγματικότητα και τόνισε ότι εργάζεται σκληρά για να την επιτύχει.