Τραμπ για τη Μελάνια: «Είναι σε εξαιρετική φόρμα»
Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχολίασε με χιούμορ τη φυσική κατάσταση της συζύγου του
Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μπροστά σε δεκάδες ηγέτες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στη σύζυγό του Μελάνια, που καθόταν στα έδρανα της αμερικανικής αντιπροσωπείας.
«Η πρώτη κυρία είναι σε εξαιρετική φόρμα», είπε, ενώ ακολούθησε με χιούμορ: «Είμαστε και οι δύο σε εξαιρετική φόρμα», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις