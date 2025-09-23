iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για τη Μελάνια: «Είναι σε εξαιρετική φόρμα»

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχολίασε με χιούμορ τη φυσική κατάσταση της συζύγου του

Τραμπ για τη Μελάνια: «Είναι σε εξαιρετική φόρμα»
DEBATER NEWSROOM

Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μπροστά σε δεκάδες ηγέτες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στη σύζυγό του Μελάνια, που καθόταν στα έδρανα της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

«Η πρώτη κυρία είναι σε εξαιρετική φόρμα», είπε, ενώ ακολούθησε με χιούμορ: «Είμαστε και οι δύο σε εξαιρετική φόρμα», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

