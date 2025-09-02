Τραμπ για τα «fake news για τον θάνατο του»: «Ήμουν ενεργός το Σαββατοκύριακο»

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τρίτης (2/9/25) επιβεβαίωσαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι καλά στην υγεία του, παρά τα σενάρια που ήθελαν να έχει «εξαφανιστεί» τις τελευταίες ημέρες από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Την περασμένη εβδομάδα έδωσα πολλές συνεντεύξεις. Μετά, δεν έκανα κάποια για δύο ημέρες και άρχισαν να λένε ότι κάτι συμβαίνει με εμένα. Ο Μπάιντεν δεν εμφανιζόταν για μήνες και κανείς δεν έλεγε ότι κάτι συμβαίνει με εκείνον. Ήμουν ενεργός το Σαββατοκύριακο, ήταν fake news», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια, κλήθηκε να σχολιάσει το βίντεο που έγινε viral στα social media, στο οποίο εμφανίζονται μυστηριώδη αντικείμενα να εκτοξεύονται από παράθυρο της προεδρικής κατοικίας.

«Δεν ανοίγουν τα παράθυρα γιατί είναι αλεξίσφαιρα. Είναι σφραγισμένα και είναι πολύ βαριά», είπε, ζητώντας να δει το εν λόγω βίντεο. «Αυτά τα παράθυρα είναι σφραγισμένα, δεν ανοίγουν. Είναι ένα από τα κακά του ΑΙ. Είναι λίγο τρομακτικό… Αλλά αυτά τα παράθυρα είναι σφραγισμένα», σχολίασε αφού παρακολούθησε τις viral εικόνες στο κινητό ενός δημοσιογράφου.