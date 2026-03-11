Τραμπ για Ιράν: «Κάναμε μια εκδρομή και νικήσαμε – Δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίς, πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Νέο μήνυμα για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν έστειλε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στο Κεντάκι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε ότι «κάναμε μια σύντομη εκδρομή και νικήσαμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επιτρέψτε μου να πω ότι κερδίσαμε. Ξέρετε, ποτέ δεν λες πρόωρα ότι κερδίσαμε. Κερδίσαμε. Κερδίσαμε, την πρώτη ώρα τελείωσε, αλλά κερδίσαμε», είπε ο πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι «έχουμε ήδη κερδίσει… αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά» και ότι τα χτυπήματα ήταν «και» πόλεμος και μια «σύντομη εκδρομή». Ο πρόεδρος στην ομιλία του στο Κεντάκι είπε επίσης στο πλήθος πώς σκέφτηκε το όνομα «Επιχείρηση Επική Οργή».

«Μου έδωσαν, περίπου, 20 ονόματα. Και ήμουν σαν να κοιμάμαι. Δεν μου άρεσε κανένα από αυτά. Μετά είδα το Epic Fury. Είπα, “Μου αρέσει αυτό το όνομα”», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.