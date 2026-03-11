Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Ιράν: «Κάναμε μια εκδρομή και νικήσαμε – Δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίς, πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Το νέο μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ

Τραμπ για Ιράν: «Κάναμε μια εκδρομή και νικήσαμε – Δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίς, πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
ABACAPRESS POOL
Γεράσιμος Λυμπέρης

Νέο μήνυμα για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν έστειλε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στο Κεντάκι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε ότι «κάναμε μια σύντομη εκδρομή και νικήσαμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επιτρέψτε μου να πω ότι κερδίσαμε. Ξέρετε, ποτέ δεν λες πρόωρα ότι κερδίσαμε. Κερδίσαμε. Κερδίσαμε, την πρώτη ώρα τελείωσε, αλλά κερδίσαμε», είπε ο πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι «έχουμε ήδη κερδίσει… αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά» και ότι τα χτυπήματα ήταν «και» πόλεμος και μια «σύντομη εκδρομή». Ο πρόεδρος στην ομιλία του στο Κεντάκι είπε επίσης στο πλήθος πώς σκέφτηκε το όνομα «Επιχείρηση Επική Οργή».

«Μου έδωσαν, περίπου, 20 ονόματα. Και ήμουν σαν να κοιμάμαι. Δεν μου άρεσε κανένα από αυτά. Μετά είδα το Epic Fury. Είπα, “Μου αρέσει αυτό το όνομα”», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ