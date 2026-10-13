Τραμπ για Γκιλφόιλ: “Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της”

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποία έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της.

«Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο για το εάν εξετάζει την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται ότι θα αποφασίσει σύντομα για την τύχη της πρώην μνηστής του πρωτότοκου γιου του, Ντον Τζούνιορ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Trump says they are considering firing Kimberly Guilfoyle: We are not happy. https://t.co/2rg5gUT1O8— Acyn (@Acyn) October 12, 2026

Τις τελευταίες ημέρες, η Wall Street Journal δημοσίευσε άρθρα που φέρνουν σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην παρουσιάστρια του Fox News η οποία εξελίχθηκε σε φυσιογνωμία του τραμπικού κινήματος MAGA («Make America Great Again).

Τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Γκιλφόιλ φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομικές διευκολύνσεις και να προωθήσει ιδιωτικά συμφέροντα.

Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνεται ο ισχυρισμός ότι ζήτησε από τον Έρικ Ντίτερς, δωρητή του Τραμπ, να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση οφειλής της σε πιστωτική κάρτα American Express, ενώ φέρεται να του προσέφερε πρόσβαση σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για παρουσία λομπίστα σε ιδιωτικές διπλωματικές συναντήσεις, καθώς και για ενέργειες που φέρονται να εξυπηρετούσαν ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

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Οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν αποδειχθεί, ενώ οι δικηγόροι της Γκιλφόιλ αρνούνται ότι η πρέσβειρα προχώρησε σε οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη ενέργεια.

Η απάντηση της Γκιλφόιλ

Οι δικηγόροι της αρνούνταν τις κατηγορίες, δίνοντας μάλιστα τη δική τους εκδοχή στους ισχυρισμούς του Έρικ Ντίτερς.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, ο Έρικ Ντίτερς επιχειρεί να μετατρέψει μια ιδιωτική συμβατική διαφορά σε υπόθεση πολιτικής διαφθοράς, εμπλέκοντας την πρέσβη των ΗΠΑ σε καταγγελίες τις οποίες χαρακτηρίζουν αβάσιμες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οικονομική διαφορά προέκυψε στον Μάιο του 2024, όταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δραστηριοποιούνταν ακόμη στον ιδιωτικό τομέα, πριν αναλάβει καθήκοντα στην χώρα μας.

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Τότε, ο Έρικ Ντίτερς την προσέλαβε προκειμένου να αναλάβει κεντρικό ρόλο στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι, με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής του προβολής ενόψει των φιλοδοξιών του για τη θέση του κυβερνήτη και για το Κογκρέσο.

Η γραπτή συμφωνία προέβλεπε κατ’ αποκοπή αμοιβή ύψους 200.000 δολαρίων. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την πλευρά της πρέσβεως, ο επιχειρηματίας δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις οικονομικές του υποχρεώσεις, αφήνοντας ανεξόφλητο ποσό 150.000 δολαρίων.

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«Το να ζητάς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη εκτελεστεί δεν είναι διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο της διαφθοράς», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις καταγγελίες για τις μετακινήσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως με ιδιωτικά αεροσκάφη, οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι πριν από κάθε σχετική μετακίνηση η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ζήτησε και έλαβε τις απαραίτητες οδηγίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τις οποίες, όπως τονίζουν, ακολούθησε πλήρως.