Τζίμι Κίμελ για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Παρακαλούσε ιδιοκτήτη πιτσαρίας να πληρώσει την πιστωτική της» – Το βίντεο

Στο στόχαστρο του Αμερικανού παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ βρέθηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για την οικονομική της σχέση με δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ και την καταγγελία ότι του ζήτησε να καλύψει οφειλή 100.000 δολαρίων στην πιστωτική της κάρτα.

Ο γνωστός παρουσιαστής αφιέρωσε μέρος του σατιρικού του μονολόγου στην Γκίλφοϊλ, αναφερόμενος τόσο στον παλαιότερο αρραβώνα της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ όσο και στον διορισμό της ως πρέσβειρας στην Αθήνα.

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«Ήταν παντού, πάντα στο πλευρό του. Αλλά μετά εκείνη και ο μικρός Ντόνι χώρισαν και, για να τη βγάλουν από τη μέση, ο πρόεδρος την έκανε πρέσβειρα στην Ελλάδα», σχολίασε σκωπτικά ο Κίμελ, παρουσιάζοντας τον διορισμό της ως αποτέλεσμα της προσωπικής της σχέσης με την οικογένεια Τραμπ.

Πρόκειται για σατιρικό σχόλιο του παρουσιαστή και όχι για τεκμηριωμένη εξήγηση των κινήτρων του διορισμού της.

Τα 100.000 δολάρια και τα μηνύματα για την American Express

Στη συνέχεια, ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από δωρητή του Τραμπ να πληρώσει προσωπική οφειλή της ύψους 100.000 δολαρίων.

Ο παρουσιαστής παρουσίασε μηνύματα που αποδίδονται στην πρέσβειρα, ανάμεσα στα οποία και το εξής:

«Μπορείς απλώς να το στείλεις εδώ. Δεν θα φανεί πουθενά αν στείλεις τα χρήματα με έμβασμα στην American Express».

Σύμφωνα με την αφήγηση του Κίμελ, όταν ο δωρητής εξέφρασε την ανησυχία ότι η σύζυγός του θα τον χώριζε εάν προχωρούσε στην πληρωμή, η Γκίλφοϊλ φέρεται να του απάντησε:

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«Σταμάτα να βάζεις πράγματα γραπτώς!»

Σε άλλο μήνυμα που παρουσιάστηκε στην εκπομπή, φέρεται να έγραφε:

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«Κυριολεκτικά θα μου κοστίσεις την πρεσβεία. Σταμάτα να γράφεις!»

Ο Κίμελ σχολίασε ειρωνικά ότι η Γκίλφοϊλ τού ζητούσε γραπτώς να σταματήσει να γράφει.

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Η καταγγελία του δωρητή: «Θα είμαι η ζωή ή ο θάνατός σου στον κόσμο του Τραμπ»

Στο βίντεο προβάλλεται επίσης απόσπασμα συνέντευξης του επιχειρηματία που φέρεται να δέχθηκε το αίτημα.

Όταν ρωτήθηκε εάν πίστευε ότι η Γκίλφοϊλ ζητούσε τα χρήματα με αντάλλαγμα κάποια εξυπηρέτηση, εκείνος απάντησε καταφατικά.

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Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η πρέσβειρα φέρεται να του είχε υποσχεθεί ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τη θέση του στον πολιτικό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν το κάνεις αυτό για μένα, θα είμαι η ζωή ή ο θάνατός σου στον κόσμο του Τραμπ», υποστήριξε ότι του είχε πει.

Η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί καταγγελία του επιχειρηματία και δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παράνομης συναλλαγής.

Η παλαιότερη δήλωση της Γκίλφοϊλ που επανέφερε ο Κίμελ

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του σατιρικού αποσπάσματος ήταν η αντιπαραβολή των καταγγελιών με παλαιότερη τηλεοπτική τοποθέτηση της ίδιας της Γκίλφοϊλ.

Στο σχετικό βίντεο, η σημερινή πρέσβειρα εμφανίζεται να επικρίνει την οικονομική εξάρτηση από τρίτους, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να εργάζονται και να πληρώνουν μόνοι τους τους λογαριασμούς τους.

«Να πληρώνετε τους λογαριασμούς σας μόνοι σας, να δουλεύετε σκληρά, να βρείτε μια δουλειά ως σερβιτόρος ή οτιδήποτε άλλο», ακούγεται να λέει.

Ο Κίμελ αξιοποίησε την παλαιότερη αυτή δήλωση για να αναδείξει την αντίφαση που, κατά τον ίδιο, προκύπτει από τις καταγγελίες για το αίτημα πληρωμής της πιστωτικής κάρτας.

Τα καυστικά σχόλια για την εμφάνισή της

Ο Αμερικανός παρουσιαστής δεν περιορίστηκε στην πολιτική και οικονομική διάσταση της υπόθεσης.

Στο τέλος του μονολόγου του προχώρησε και σε προσωπικά σχόλια για την εμφάνιση της Γκίλφοϊλ, αστειευόμενος ότι ξοδεύει μεγάλα ποσά για καλλυντικά και αισθητικές παρεμβάσεις.

Έκανε, μάλιστα, αναφορά στον γνωστό διαδικτυακό χαρακτήρα Pepe the Frog, επιχειρώντας να συνδέσει τη σάτιρα για την εμφάνισή της με την αμερικανική ακροδεξιά.

Οι καταγγελίες και η απάντηση της πλευράς Γκίλφοϊλ

Οι ισχυρισμοί που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή συνδέονται με δημοσιεύματα της Wall Street Journal για τις οικονομικές σχέσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας.

Η πλευρά της Γκίλφοϊλ έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητα μηνυμάτων που έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ η αμερικανική πρεσβεία έχει απορρίψει τις καταγγελίες περί παραβίασης κανόνων δεοντολογίας.

Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά.

Δείτε το βίντεο με τον σατιρικό μονόλογο του Τζίμι Κίμελ: