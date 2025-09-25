Τραμπ – Ερντογάν: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο – Δείτε Live εικόνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Στην αντζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών περιλαμβάνονται εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με την Άγκυρα να επιδιώκει την επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Μαζί με τον Ερντογάν θα βρίσκεται και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ενώ ενδιαφέρον θα έχει, αν θα παρευρεθεί και ο Μάρκο Ρούμπιο που εξαπέλυσε τα πυρά του εναντίον του Τούρκου προέδρου για τις δηλώσεις του στο Fox News.

Ένταση Τουρκίας – Fox News για τη συνέντευξη Ερντογάν πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Η τουρκική προεδρία κατηγόρησε το Fox News για «παρερμηνεία» όσων είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με την επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει πολέμους, λίγες ώρες πριν το κρίσιμο τετ α τετ των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο.

Το αμερικανικό δίκτυο, μεταδίδοντας τη συνέντευξη με μεταγλώττιση, παρουσίασε τα σχόλια του Τούρκου προέδρου ως επίθεση στην Ουάσιγκτον, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Αμερικανού γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υπερασπίστηκε τον Τραμπ.

Η Άγκυρα διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν «χάθηκαν στη μετάφραση» και ότι στόχος του ήταν να αναδείξει το υψηλό κόστος των πολέμων και τη συμβολή του Τραμπ στην ειρήνη. Το Fox News, μέσω του δημοσιογράφου Μπρετ Μπάιερ, απάντησε ότι «επιμένει στην πιστότητα της μετάφρασης».