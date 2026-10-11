Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε ενεργειακή εγκατάσταση μετά την «εκεχειρία» Τραμπ – «Δεν γνωρίζω τίποτα», λέει ο Ζελένσκι

Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με την «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή (11/10), καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν είχε ενημερωθεί για κάποια συμφωνία, ενώ καταγγέλλει ότι η Μόσχα έπληξε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιοχή του Χάρκιβ μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, στην οποία υποστήριξε ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές έχουν συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων στον ενεργειακό τομέα.

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Η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη της συμφωνίας, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει πρόθυμος να την αποδεχθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα πράξει το ίδιο και η Ρωσία.

Τραμπ: «Υπάρχει ενεργειακή εκεχειρία – Μην την παραβιάσετε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε έκπληξη με την ανακοίνωσή του, παρουσιάζοντας ως δεδομένη μια συμφωνία ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

«Από τώρα, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Ωστόσο, δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους όρους της συμφωνίας, τη διάρκειά της ή τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται η εφαρμογή της.

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Ζελένσκι: «Η ανακοίνωση είναι κάτι καινούργιο για μένα»

Η πρώτη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν ενδεικτική της αβεβαιότητας γύρω από την ανακοίνωση.

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Μιλώντας στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την υποτιθέμενη συμφωνία.

«Η ανακοίνωση για εκεχειρία είναι κάτι καινούργιο για μένα. Αλλά αν οι Ρώσοι αποδεχθούν την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία θα συμφωνήσει», δήλωσε.

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Παράλληλα, κάλεσε την αμερικανική πλευρά να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο και τον χρόνο εφαρμογής της συμφωνίας.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ την διαπραγματεύθηκε με τον Πούτιν, πείτε μας πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα την αποδεχθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επανέλαβε ότι η Ουκρανία υποστηρίζει την εκεχειρία και περιμένει λεπτομέρειες από την Ουάσινγκτον.

Νέα ρωσική επίθεση στο Χάρκιβ καταγγέλλει ο Ζελένσκι

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω όταν ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε ότι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ενεργειακή εγκατάσταση στην περιοχή του Χάρκιβ, αφού είχε ήδη δημοσιοποιηθεί η ανακοίνωση Τραμπ.

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«Οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκιβ. Και όλα αυτά έγιναν ΑΦΟΥ ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωσή του περί ενεργειακής εκεχειρίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η καταγγελία έγινε έπειτα από επικοινωνία του Ζελένσκι με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το συγκεκριμένο πλήγμα, όπως το περιγράφει η ουκρανική πλευρά, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσον υπάρχει πράγματι συμφωνία και εάν η Ρωσία έχει αποδεχθεί οποιαδήποτε δέσμευση.

Η πρόταση Ζελένσκι για αμοιβαία παύση επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, εφόσον η Μόσχα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Η τοποθέτηση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού των πληγμάτων σε κρίσιμες υποδομές, χωρίς να σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί συνολική κατάπαυση του πυρός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε επίσης την ανακοίνωση Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Όπως τόνισε, η Ουκρανία υποστηρίζει κάθε βήμα που μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση, στην προστασία ανθρώπινων ζωών και στην επίτευξη βιώσιμης ειρήνης.

Φον ντερ Λάιεν και Μακρόν στηρίζουν την ενεργειακή εκεχειρία

Στο πλευρό της Ουκρανίας τάχθηκαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τις προσπάθειες του Κιέβου για την εφαρμογή μιας εκεχειρίας που θα προστατεύει τις ενεργειακές υποδομές και την παγκόσμια τροφοδοσία τροφίμων.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε την έκκληση για πραγματική ενεργειακή εκεχειρία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις.

«Στη φάση αυτή, η Ρωσία συνεχίζει να την αρνείται, κλιμακώνοντας ακόμη και τις τελευταίες ώρες τις επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και τον πρόεδρό της.

Παραμένει αβέβαιη η εφαρμογή της συμφωνίας

Παρά τη διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τη Μόσχα, ενώ το Κίεβο δηλώνει ότι αναμένει τις λεπτομέρειες.

Η καταγγελία Ζελένσκι για νέο πλήγμα σε ενεργειακή εγκατάσταση μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου εντείνει την αβεβαιότητα.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι εάν πρόκειται για συμφωνία που έχει πράγματι γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία και την Ουκρανία ή για πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.