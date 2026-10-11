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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: «Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία» – Σε άμεση ισχύ, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση «ενεργειακή εκεχειρία», χωρίς να διευκρινίσει τους όρους της. Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση από τις δύο χώρες.

Τραμπ: «Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία» – Σε άμεση ισχύ, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο
UPI POOL
DEBATER NEWSROOM

Σε συμφωνία για την εφαρμογή μιας «ενεργειακής εκεχειρίας» φέρονται να κατέληξαν η Ρωσία και η Ουκρανία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν στην άμεση εφαρμογή της εκεχειρίας, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο ή τους όρους της.

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Χωρίς λεπτομέρειες η ανακοίνωση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τη συμφωνία ως «ενεργειακή εκεχειρία», αφήνοντας αδιευκρίνιστο ποιες ακριβώς στρατιωτικές επιχειρήσεις ή ενεργειακές εγκαταστάσεις θα καλύπτει.

Δεν διευκρίνισε επίσης τη διάρκεια της συμφωνίας ούτε εάν προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής της.

Καμία άμεση επιβεβαίωση από Μόσχα και Κίεβο

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της ανακοίνωσης του Ντόναλντ Τραμπ ούτε από την ουκρανική ούτε από τη ρωσική πλευρά.

Κατά συνέπεια, παραμένει ασαφές εάν έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία, ποιο είναι το ακριβές πεδίο εφαρμογής της και ποιες δεσμεύσεις έχουν αναλάβει οι δύο χώρες.

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου δημιουργεί προσδοκίες για περιορισμό των επιθέσεων που σχετίζονται με ενεργειακές υποδομές, ωστόσο η εφαρμογή μιας τέτοιας συμφωνίας μένει να επιβεβαιωθεί.

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