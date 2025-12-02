Τραμπ: «Είναι δύσκολο να επιλυθεί το Ουκρανικό» – Χαρακτηρίζει «χάος» την κατάσταση γύρω από τη λήξη του πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία, την ώρα που κορυφαίοι απεσταλμένοι του βρίσκονται στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο «χάος» και άφησε να εννοηθεί ότι η εξεύρεση λύσης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Έχω επιλύσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος, και οι άνθρωποί μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να το λύσουμε», δήλωσε, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι «ό,τι πιο περίπλοκο έχουμε αντιμετωπίσει».

«Δεν είναι εύκολη κατάσταση, σας το λέω. Τι χάος», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία των διαπραγματεύσεων και την αβεβαιότητα γύρω από το ενδεχόμενο τερματισμού των συγκρούσεων.

Ζελένσκι: Εμφανίζεται αισιόδοξος για τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι έχει κάποια αισιοδοξία σε σχέση με τις ειρηνευτικές προσπάθειες λόγω της ταχύτητας της διαδικασίας και του ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών για την εξεύρεση λύσης.

«Υπήρχε λίγη αισιοδοξία στα λεγόμενα μου λόγω της ταχύτητας των διαπραγματεύσεων και από την αμερικανική πλευρά, λόγω τους ενδιαφέροντος της γι αυτές. Έδειξε ότι η Αμερική δεν αποσύρεται τώρα από κανένα είδος διπλωματικού διαλόγου και αυτό είναι καλό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε εκδήλωση κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο Δουβλίνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ερωτηθείς αν φοβάται μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες χάσουν το ενδιαφέρον τους για την διαδικασία, απάντησε ‘ναι φοβάμαι’. Υποστήριξε επίσης ότι στόχος της Ρωσίας είναι να απεμπλακούν οι ΗΠΑ από την σχέση τους με την Ουκρανία.

Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο με τη Ρωσία είμαστε έτοιμοι τώρα – Οι απαιτήσεις της δεν γίνονται δεκτές»

Την ίδια ώρα ευθέως με πόλεμο απειλεί την Ευρώπη ο Βλαντιμιρ Πούτιν, καθώς όπως δήλωσε σήμερα (02.12) «αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το δίκτυο Sky News, που μετέδωσε την είδηση, ο Ρώσος πρόεδρος εκτόξευσε τα βέλη του στην Ευρώπη τονίζοντας ότι δεν έχει ειρηνική ατζέντα και βρίσκεται με την πλευρά του πολέμου, επιδιώκοντας παραχωρήσεις μέσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν γίνονται αποδεκτές από τη Μόσχα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι βάζουν εμπόδια στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να καταλήξουν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο μέσω συνομιλιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Ποκρόβσκ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού», συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Το Ποκρόβσκ έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων μας», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος προχωρώντας σε μια επίδειξη ισχύος.