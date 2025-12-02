Τα βλέμματα όλου του πλανήτη στρέφονται στο Κρεμλίνο – Σε εξέλιξη η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Στη Μόσχα στρέφεται το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη που είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Ουκρανικού και τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτή την ώρα ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποιούν συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο με τη Ρωσία είμαστε έτοιμοι τώρα – Οι απαιτήσεις της δεν γίνονται δεκτές»

Ευθέως για πόλεμο απειλεί την Ευρώπη ο Βλαντιμιρ Πούτιν, καθώς όπως δήλωσε σήμερα (02.12) «αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»!

Σύμφωνα με το δίκτυο Sky News, που μετέδωσε την είδηση, ο Ρώσος πρόεδρος εκτόξευσε τα βέλη του στην Ευρώπη τονίζοντας ότι δεν έχει ειρηνική ατζέντα και βρίσκεται με την πλευρά του πολέμου, επιδιώκοντας παραχωρήσεις μέσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν γίνονται αποδεκτές από τη Μόσχα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι βάζουν εμπόδια στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να καταλήξουν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο μέσω συνομιλιών.

«Το Ποκρόβσκ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού», συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Το Ποκρόβσκ έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων μας», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος προχωρώντας σε μια επίδειξη ισχύος.

Γουίτκοφ και Κούσνερ περπάτησαν στο κέντρο της πόλης πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον Στιβ Γουίκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Ρώσο διαπραγματευτή Κίριλ Ντμίτριεφ να περπατούν στο κέντρο της Μόσχας.

Προηγουμένως δείπνησαν σε ένα εστιατόριο πριν αρχίσουν οι συνομιλίες των αμερικανών αξιωματούχων με τον Πούτιν για την επίλυση του ουκρανικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Steve Witkoff and Jared Kushner are meeting Putin in Moscow and then plan to visit a European country to meet Zelensky.



Source: Axios pic.twitter.com/rgQldZSIBq— Clash Report (@clashreport) December 2, 2025

Οι τρεις τους φέρονται να γευμάτισαν σε εστιατόριο της ρωσικής πρωτεύουσας που έχει αστέρι Michelin.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζελένσκι: «Συμφωνήσαμε ένα σχέδιο 20 σημειών με τις ΗΠΑ για την επίλυση του Ουκρανικού – Είμαστε έτοιμοι να τερμαστιστεί ο πόλεμος»

Ότι το Κίεβο και η Ουάσιγκτον κατέληξαν σε συμφωνία 20 σημείων για την επίλυση του Ουκρανικού, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε συνέντευξη τύπου στο Δουβλίνο όπου βρίσκεται κάνοντας επίσκεψη, Ουκρανία και ΗΠΑ μετέτρεψαν τον αρχικό αμερικανικό «χάρτη» ειρήνης 28 σημείων σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το δίκτυο Sky News, ο Ζελένσκι τόνισε πως η αρχική πρόταση των ΗΠΑ περιορίστηκε από 28 σε 20 σημεία στη Γενεύη και «οριστικοποιήθηκε» το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα. «Ορισμένα θέματα πρέπει ακόμη να επιλυθούν», τόνισε. Ο Ζελένσκι παράλληληα σημείωσε τι αυτό σηματοδοτεί «μία από τις πιο δύσκολες, αλλά ταυτόχρονα και πιο αισιόδοξες στιγμές» για την επίλυση της ειρήνης στο Ουκρανικό.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος. «Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλα τα μηνύματα, που φέρνουν πιο κοντά το τέλος του πολέμου, είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone.



Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the… pic.twitter.com/FIMDjtUfXp— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025

Το Κίεβο δέχεται πιέσεις

Το Κίεβο δέχεται πίεση για μια υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ ειρηνευτική προσπάθεια που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στhν Ουκρανία. Η κυβέρνηση του Ζελένσκι προσπαθεί να αποκρούσει την πίεση αφότου η Ουάσινγκτον παρουσίασε ένα σχέδιο τον περασμένο μήνα που προσυπέγραφε πολλές από τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζήτησαν τις προτάσεις των ΗΠΑ πριν από μία και πλέον εβδομάδα στη Γενεύη, και συναντήθηκαν ξανά για νέες συνομιλίες προχθές, Κυριακή, στη Φλόριντα.

«Η εργασία βασίστηκε στο έγγραφο της Γενεύης, και αυτό το έγγραφο έχει βελτιωθεί», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

«Οι διπλωμάτες μας εργάζονται δραστήρια με όλους τους εταίρους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι συμμετέχοντες στον Συνασπισμό των Προθύμων εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε αναφερόμενος στην ομάδα των χωρών που προσφέρθηκαν να συνδράμουν την άμυνα της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο άνδρες παρακάθισαν στις συνομιλίες στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι έδωσε εντολή στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα «να συνεχίσει την πιο εποικοδομητική δυνατή εργασία».

«Δεσμευόμαστε για την επίτευξη ουσιαστικής ειρήνης»

«Η Ουκρανία προσεγγίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες με τη μέγιστη σοβαρότητα — είμαστε δεσμευμένοι στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης και εγγυημένης ασφάλειας», είπε ο Ζελένσκι. «Αυτό είναι ακριβώς το επίπεδο της δέσμευσης που πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό από [για] τη ρωσική πλευρά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία στην προσπάθεια που κάνει να «ελαφρύνει τις κυρώσεις» που έχουν στόχο τη Μόσχα.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών μοιράζονται με τους εταίρους τους τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας και τις προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική εργασία ως κάλυμμα προκειμένου να ελαφρύνει τις κυρώσεις και να μπλοκάρει σημαντικές συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.