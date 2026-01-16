Τραμπ: Έγω έπεισα τον εαυτό μου να μην επιτεθώ στο Ιράν

Θέση για όσα ακούγονται για την απόφαση του να μην επιτεθεί στο Ιράν πήρε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε μιλώντας στον Λευκό Οίκο κανείς δεν τον έπεισε παρά μόνο ο ίδιος τον εαυτό του. «Χθες είχαν προγραμματίσει πάνω από 800 απαγχονισμούς» πρόσθεσε. «Δεν απαγχόνισαν κανέναν. Ακύρωσαν τους απαγχονισμούς. Αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, ο Τραμπ επαίνεσε την Παρασκευή την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εξηγώντας παράλληλα περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους δεν την υποστήριξε για να ηγηθεί της Βενεζουέλας μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο.

«Λοιπόν, αν θυμάστε ποτέ ένα μέρος που λέγεται Ιράκ όπου όλοι απολύθηκαν, κάθε άτομο, η αστυνομία, οι στρατηγοί, όλοι απολύθηκαν, και κατέληξαν να είναι το ISIS», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα. «Λοιπόν, το θυμάμαι αυτό».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ματσάδο δεν είχε τον σεβασμό του λαού της για να ηγηθεί της χώρας.

Ο Τραμπ μίλησε θετικά για τη συνάντησή του με τη Ματσάδο την Πέμπτη, όπου εκείνη του απένειμε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης. «Αλλά θα σας πω ότι είχα μια υπέροχη συνάντηση χθες με ένα άτομο για το οποίο τρέφω μεγάλο σεβασμό, και αυτή τρέφει σεβασμό, προφανώς, για εμένα και τη χώρα μας, και μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ της», είπε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε γιατί θα ήθελε το βραβείο κάποιου άλλου, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, μου το πρόσφερε. Το θεώρησα πολύ ωραίο. Είπε, ξέρετε, “Έχετε τερματίσει οκτώ πολέμους και κανείς δεν αξίζει αυτό το βραβείο περισσότερο από ό,τι, στην ιστορία, εσείς”. Και θεώρησα ότι ήταν μια πολύ ωραία χειρονομία και, παρεμπιπτόντως, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή γυναίκα και θα μιλήσουμε ξανά», είπε.