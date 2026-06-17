Τραμπ: “Αν δεν μου αρέσει, θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών”

Με νέα του δήλωση του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου τονίζοντας πως μόνο “ηλίθιοι” δεν θέλουν το πλαίσιο ειρήνης προειδοποιώντας για οικονομική ύφεση.

Στην συνέχεια επανέλαβε ότι το κείμενο της συμφωνίας δεν είναι τελικό και ότι αν δεν του αρέσει απείλησε ότι η ΗΠΑ θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ που βρίσκεται στην Σύνοδο Κορυφής της G7 υποστήριξε ότι η μόνη ενναλακτική λύση είναι η μη-συμφωνία και η παγκόσμια ύφεση. “Η εναλλακτική λύση (μιας μη συμφωνίας) θα ήταν μια παγκόσμια ύφεση. Οι ηλίθιοι άνθρωποι θέλουν μια παγκόσμια ύφεση. Είναι ηλίθιοι άνθρωποι. Το στενό δεν θα άνοιγε ποτέ” σημείωσε.

“Το κείμενο δεν είναι τελικό” συμπλήρωσε, “είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, διευκρίνισε. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους (σ.σ των Ιρανών). Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα επιστρέψουμε αμέσως στο να ρίχνουμε βόμβες” καταλήγοντας πάλι σε απειλές. BIG: Trump on his Iran deal:



The text is not final; it's a memorandum of understanding.



If I don't like it, we will go back to dropping bombs on their heads.



If they don't behave, we will go right back to dropping bombs. pic.twitter.com/z7gDajj1Km June 17, 2026

Σε αναφορά δημοσιογράφου η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ το διέψευσε κατηγορηματικά. «Όχι, είναι ψευδές. Δεν επενδύουμε. Άνθρωποι (σ.σ επενδυτές) μπορούν να αποφασίσουν να το κάνουν αυτό, αλλά εξαρτάται από αυτούς. Θέλετε να πω ότι κανείς δεν επιτρέπεται ποτέ να επενδύσει σε μια χώρα;» διερωτήθηκε.

Στο μεταξύ, σε κοινό ανακοινωθέν τους που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι ηγέτες της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας χαιρέτισαν τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που ανακοινώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η συμφωνία «παρέχει μια ιστορική ευκαιρία για να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που σχετίζονται με τις περιφερειακές και βαλλιστικές του δραστηριότητες», δήλωσαν οι ηγέτες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε την ώρα που διαρρέουν λεπτομέρειες της αμερικανο-ιρανικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα την Παρασκευή στη Ελβετία.