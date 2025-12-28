Τραμπ: Έδωσε συγχαρητήρια στον εαυτό του για την εκεχειρία ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη – “Ίσως οι ΗΠΑ να έχουν γίνει πραγματικά Ηνωμένα Έθνη”
Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου
Το εγκώμιο του έπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του στα social media αναφερόμενος στην εκεχειρία που υπογράφηκε μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης.
Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους ηγέτες των δύο χωρών και τόνισε ότι ίσως οι ΗΠΑ έχουν γίνει τα πραγματικά Ηνωμένα Έθνη υπονοώντας ότι ο ΟΗΕ δεν έχει καταφέρει να δώσει λύσεις σε πολεμικές συγκρούσεις, όπως κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
«Θέλω να συγχαρώ αυτούς τους δύο σπουδαίους ηγέτες για το λαμπρό έργο τους στην επίτευξη αυτής της γρήγορης και πολύ δίκαιης κατάληξης», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.
«Ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν γίνει τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε ο Τραμπ, μιλώντας πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αργότερα σήμερα και επαινώντας τον δικό του ρόλο στην επίλυση αρκετών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο.
Ο ΟΗΕ, υποστήριξε, «έχει προσφέρει πολύ μικρή βοήθεια σε οποιαδήποτε από αυτές τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».
