Τραμπ: «Έχω σχεδόν αποφασίσει για τη Βενεζουέλα» – Σε ετοιμότητα ο αμερικανικός στρατός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην παραδοχή ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του αναφορικά με τη Βενεζουέλα, την ώρα που ανώτατοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων στη λατινοαμερικανική χώρα.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News εν πτήσει με το Air Force One: «Έχω σχεδόν πάρει μια απόφαση σχετικά με τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στη Βενεζουέλα αλλά δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι», ανέφερε.

Το CBS γράφει ότι ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, στρατιωτικοί και ανώτερα στελέχη συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Οίκο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Παρασκευή (14.11.2025), όπου τέθηκε επί τάπητος το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.

Εκεί ήταν μεταξύ των άλλων αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Το CBS News είχε μεταδώσει ότι ο Χέγκσεθ, ο Κέιν και άλλοι στρατιωτικοί παρουσίασαν στον Τραμπ την Τετάρτη τις επιλογές για πιθανές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χερσαίων χτυπημάτων.

Ανάλογη ενημέρωση είχε γίνει από τον Κέιν προς τον πρόεδρο Τραμπ και την Πέμπτη. Η συνεδρίαση της Παρασκευής περιελάμβανε μια διευρυμένη oμάδα.

Δυτικοί σύμμαχοι πάντως τονίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ενημερώσει τις συμμαχικές χώρες για τις ακριβείς προθέσεις τους σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είναι συνεργός των ένοπλων εγκληματικών συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Τους τελευταίους δύο μήνες, ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον 21 σκαφών που, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Νότια Αμερική στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 80 άτομα.

Από την άλλη αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης με συμφέροντα στη Λατινική Αμερική υποστηρίζουν ότι δεν διαθέτουν συγκεκριμένες πληροφορίες που να συνδέουν άμεσα τον Μαδούρο με κάποιο καρτέλ, παρά τις ισχυρισμούς των ΗΠΑ και μια ομοσπονδιακή κατηγορία του 2020 που υποστηρίζει ότι ο Μαδούρο είναι ένας από τους κορυφαίους εμπόρους ναρκωτικών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα στρατιωτικής προετοιμασίας, σημειώθηκε μια σημαντική εξέλιξη τις προηγούμενες ημέρες. Η ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford μπήκε στη ζώνη ευθύνης της U.S. Southern Command, η οποία είναι υπεύθυνη για την περιοχή της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής. Εκεί συναντά ήδη αντιτορπιλικά, μαχητικά αεροσκάφη και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων.