Τραμπ: Δεν θα παραστώ στο Ανώτατο Δικαστήριο – Οι δασμοί είναι κρίσιμοι για την οικονομία
Προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες αν ακυρωθούν οι δασμοί
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν θα παραστεί στην ακρόαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία θα εξετάσει τη νομιμότητα των παγκόσμιων δασμών του, τονίζοντας πως «δεν θέλει να αποσπάσει την προσοχή από τη σημασία της απόφασης».
Η υπόθεση αφορά το αν ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του, όταν επέβαλε τους δασμούς βάσει του νόμου International Emergency Economic Powers Act του 1977 — ζήτημα που είχε ήδη κριθεί εις βάρος του από κατώτερο δικαστήριο, πριν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ασκήσει έφεση.
Λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάργηση των δασμών θα έχει σοβαρές συνέπειες για την αμερικανική οικονομία. «Νομίζω ότι η οικονομία μας θα υποστεί ανυπολόγιστη ζημιά. Θα πάει κατά διαόλου», δήλωσε στο CBS, προσθέτοντας πως οι δασμοί αποτελούν «το πιο σημαντικό θέμα που έχει να αντιμετωπίσει το Ανώτατο Δικαστήριο».
