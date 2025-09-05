Τραμπ απειλεί την Ε.Ε. με «αντίποινα» για τα πρόστιμα στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με «αντίποινα» εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την απόφαση της Κομισιόν να επιβάλει πρόστιμο στη Google, προειδοποιώντας ότι θα επιβάλει νέους δασμούς αν δεν αναθεωρηθούν τα «άδικα» πρόστιμα.

«Η Ευρώπη επιτέθηκε σήμερα σε άλλη μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία, τη Google», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν η ΕΕ δεν αναθεωρήσει τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη Google και την Apple, θα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό επιβολής τιμωρητικών δασμών, γνωστό ως «Άρθρο 301».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό στη λαμπρή και άνευ προηγουμένου αμερικανική εφευρετικότητα και, αν συμβεί, θα αναγκαστώ να ξεκινήσω τη διαδικασία του Άρθρου 301 για να ακυρώσω τις άδικες ποινές που επιβάλλονται σε αυτές τις φορολογούμενες αμερικανικές εταιρείες», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η Κομισιόν είχε προηγουμένως επιβάλει πρόστιμο ύψους 2,95 δισ. δολαρίων στη Google, κατηγορώντας την ότι καταχράστηκε την κυρίαρχη θέση της στον τομέα των διαδικτυακών διαφημίσεων.



