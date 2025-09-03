Τραμπ: Αν κριθούν παράνομοι οι δασμοί, τέλος οι εμπορικές συμφωνίες – Τι είπε για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το δικό του μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε συνάντηση με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι στον Λευκό Οίκο και αναφέρθηκε στην απόφαση του Εφετείου για τους δασμούς.

«Η χώρα μας έχει μια ευκαιρία να ξαναγίνει απίστευτα πλούσια. Θα μπορούσε επίσης να γίνει απίστευτα φτωχή και πάλι. Εάν δεν κερδίσουμε αυτήν την υπόθεση, η χώρα μας θα υποφέρει τόσο πολύ, τόσο πολύ» ανέφερε ο Τραμπ για να προσθέσει:

«Κάναμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας πληρώνουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και, ξέρετε τι; Είναι χαρούμενοι. Έγινε. Αυτές οι συμφωνίες έγιναν όλες. Φαντάζομαι θα πρέπει να τις ξηλώσουμε».