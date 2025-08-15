Τραμπ: Αν η συνάντηση με τον Πούτιν δεν πάει καλά «θα φύγω»

Ένα νέο μήνυμα ενόψει της συνάντησης με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως αν δεν πάει καλά η συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «θα φύγει». Τώρα κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς μπορεί να εννοεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα φύγει από τη συνάντηση; Θα φύγει από τις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία; Όλα είναι ανοικτά.

BREAKING: Trump tells @BretBaier if Putin meeting doesn't go well, 'I would walk'— Fox News (@FoxNews) August 15, 2025

Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One) στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής σε λίγες ώρες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Υψηλό διακύβευμα!!!», έγραψε με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, κατά την αναχώρησή του λίγο νωρίτερα για την περίπου επτάωρη πτήση προς το Άνκορατζ, τόπο διεξαγωγής της συνόδου, που μπορεί να σφραγίσει την τύχη της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ουκρανίας.

Ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν κατά την αποβίβαση του Ρώσου προέδρου από το αεροπλάνο του

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ο Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο μετά τις 14:00 ώρα Ελλάδος και ταξιδεύει με το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος για το σημείο συνάντησης της συνόδου κορυφής.