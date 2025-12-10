Τραμπ: Αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα «πολύ μεγάλο» πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε μια περίοδο κατά την οποία έχει κλιμακωθεί η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

«Μόλις κατασχέσαμε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, ένα μεγάλο τάνκερ, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.