Τραγωδία στην Ουαλία: Νεκρό μωρό από επίθεση σκύλου

Οι αρχές πιθανολογούν ότι ο σκύλος είχε τρομάξει από τα πυροτεχνήματα

Πηγή: Χ
Έχασε τη ζωή του ένα μωρό εννέα μηνών στην Ουαλία από επίθεση σκύλου. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (02/11) στο Ρόγκιτ, ένα μικρό χωριό στη νοτιοανατολική Ουαλία.

Σύμφωνα με την DailyMail, το βρέφος βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο από την επίθεση ενώ ήταν στο σπίτι συγγενών με τους γονείς του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, το βρέφος κηρύχθηκε νεκρό στο σημείο, λίγο μετά την άφιξη της αστυνομίας και του ασθενοφόρου.

Η αστυνομία πιθανολογεί ότι ο σκύλος μάλλον είχε τρομάξει από πυροτεχνήματα που ακούστηκαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να επιτεθεί στο μωρό. Η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση του σκύλου και διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζώο ανήκει σε κάποια από τις απαγορευμένες ράτσες σκύλων στην Ουαλία.

Το απόγευμα της Δευτέρας (03/11), οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο σκύλος θανατώθηκε.

