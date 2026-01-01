Ελβετία: Περίπου 40 οι νεκροί από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά – Σε σοβαρή κατάσταση δεκάδες τραυματίες

Η Ελβετία θρηνεί τα θύματα από την έκρηξη σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την έλευση του νέου έτους, με τους νεκρούς να φτάνουν περίπου τους 40 και τους τραυματίες να είναι 100.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα 24heures ότι πυροτεχνήματα, τα οποία ήταν σφηνωμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, προκάλεσαν φωτιά στην οροφή του καταστήματος. Ακολούθησε πανικός, με το πλήθος να σπεύδει προς τις σκάλες που συνδέουν τον υπόγειο χώρο με το ισόγειο, περιγραφή που συνάδει με μαρτυρίες και άλλων αυτοπτών μαρτύρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομία έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά» στο σημείο. Η έξοδος του καταστήματος αποδείχθηκε πολύ μικρή, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να χρειαστεί να σπάσουν παράθυρα για να απομακρυνθεί ο κόσμος. Σύμφωνα με μια μαρτυρία, μία γυναίκα παρασύρθηκε από τον συνωστισμό στις σκάλες λόγω του πανικού που επικράτησε και έπεσε, τραυματίζοντας το γόνατό της.

Ce que l'on sait de l'explosion dans la station de ski de Crans-Montana en Suisse qui a fait plusieurs morts pic.twitter.com/naiyAkEzx6— BFM (@BFMTV) January 1, 2026

Όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και ξένοι τουρίστες.

Η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 1, 2026

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία. Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.