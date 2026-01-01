Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, σύμφωνα με την αστυνομία

Τραγωδία ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σημειώθηκε στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, με δεκάδες νεκρούς και πολλούς τραυματίες μετά από έκρηξη.

Τοπικά ΜΜΕ εκτιμούν ότι ο τραγικός απολογισμός μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος, με μια ανώνυμη πηγή του RhoneFM να κάνει λόγο για 40 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες.

Το βρετανικό δίκτυο Sky News, επικαλούμενο την αστυνομία, διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία, με το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, να δίνει ως αιτία της τραγωδίας τα πυροτεχνήματα.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολίτες άλλων χωρών.

Η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία. Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι. Η επιχείρηση έχει χωρητικότητα 300 άτομα, συμπληρώνει το ίδιο μέσο.

Το Κραν Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

40 χρόνια λειτουργίας για το μοιραίο μπαρ

Σύμφωνα με το BBC, το μπαρ όπου σημειώθηκε η έκρηξη αποτελεί σημείο αναφοράς στο Κραν Μοντανά, καθώς λειτουργεί τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια και είναι ευρέως γνωστό στην τοπική κοινωνία.

Πρόκειται για ένα μεγάλο κατάστημα, χωρίς πολυτελή ή «κοσμικό» χαρακτήρα, σε αντίθεση με το γενικότερο προφίλ του χιονοδρομικού θερέτρου, το οποίο φημίζεται για την παρουσία επισκεπτών υψηλού εισοδήματος.

Το συγκεκριμένο μπαρ ξεχώριζε ως πιο λαϊκό και νεανικό στέκι: διέθετε επάνω όροφο με οθόνες, όπου θαμώνες παρακολουθούσαν ποδοσφαιρικούς αγώνες, ενώ στο υπόγειο υπήρχε ένας μεγάλος ενιαίος χώρος με μπαρ, όπου οι πελάτες συνήθιζαν να πίνουν και να χορεύουν.

Απευθυνόταν κυρίως σε νεότερο κοινό και συγκέντρωνε τόσο ντόπιους όσο και επισκέπτες από τις γύρω κοιλάδες, με ένα πολυεθνικό μίγμα θαμώνων, ιδιαίτερα σε βραδιές όπως η παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πρώην θαμώνας του μπαρ Le Constellation αναφέρει ότι το υπόγειο του καταστήματος διέθετε μόνο μία έξοδο κινδύνου. Όπως δήλωσε στο ελβετικό ειδησεογραφικό μέσο Blick, ενδέχεται να μην παρακολουθούνταν αυστηρά ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο.