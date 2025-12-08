Τουρκία: Σοκ προκαλεί βίντεο που δείχνει μαθητές με αυτισμό δεμένους με σχοινιά σε θρανίο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό που αφορά μαθητές με αυτισμό στη Τουρκία μετά από βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από ειδικό σχολείο της Προύσσας.

Ειδικότερα, το ντοκουμέντο δείχνει δύο μαθητές δεμένους με σχοινιά στο θρανίο την ώρα του μαθήματος. Σύμφωνα με τη Milliyet αρχές αντέδρασαν άμεσα και η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό, το οποίο αφορά σχολείο που φιλοξενεί παιδιά 9 έως 16 ετών.

Η μητέρα ενός εκ των μαθητών, Τουλάι Γκιουρέλ, υπογράμμισε ότι το σχολείο όχι μόνο δεν προστατεύει και δεν υποστηρίζει τα παιδιά αλλά τα επιβαρύνει:

Συνεχίζοντας, περιέγραψε την επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος στην ψυχολογία του παιδιού της: «Το γεγονός ότι το παιδί βρίσκεται σε ακατάλληλο περιβάλλον του προκαλεί σοβαρή βλάβη. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν βία. Αυτό γίνεται λόγω έλλειψης γνώσεων και εκπαίδευσης. Τους δένουν για να τους ελέγχουν», είπε σε τουρκικά ΜΜΕ.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σάλο στην Τουρκία, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.