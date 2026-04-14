Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό στην Αγία Σοφία – Δείτε Βίντεο



Στην προφυλάκιση δύο Ελλήνων προχώρησαν οι δικαστικές αρχές της Τουρκίας, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε εντός της Αγία Σοφία και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από βίντεο που καταγράφει τους δύο άνδρες να ξετυλίγουν ελληνική σημαία με σταυρό στο κέντρο της, ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό του ιστορικού μνημείου.

Οι αρχές της Κωνσταντινούπολης προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση των στοιχείων των υπόπτων, ηλικίας 42 και 35 ετών. Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση στη συνοικία Φατίχ, όπου οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε ξενοδοχείο και συνελήφθησαν.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και, στις 11 Απριλίου, ενώπιον της εισαγγελίας για την έναρξη της ποινικής διαδικασίας.

Η κατηγορία και η απόφαση προφυλάκισης

Το δικαστήριο έκρινε ότι η πράξη τους εμπίπτει στις διατάξεις περί πρόκλησης μίσους ή εχθρότητας μεταξύ των πολιτών, καθώς και δημόσιας εξύβρισης, διατάσσοντας την προφυλάκισή τους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ενέργειά τους χαρακτηρίζεται ως «πρόκληση μίσους ή εχθρότητας μεταξύ των πολιτών ή εξύβριση».

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν την εξέταση του οπτικοακουστικού υλικού που κατέγραψαν οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οργανωμένος σχεδιασμός πίσω από την πράξη.

Παράλληλα, η Αγία Σοφία παραμένει υπό αυξημένη επιτήρηση, με το περιστατικό να έχει λάβει ευρεία δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης της χώρας.