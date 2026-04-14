Τουρκία: Βίντεο από τη στιγμή που ο ένοπλος δράστης μπαίνει σε σχολείο και ανοίγει πυρ αδιακρίτως

Τουρκία: Βίντεο από τη στιγμή που ο ένοπλος δράστης μπαίνει σε σχολείο και ανοίγει πυρ αδιακρίτως
Χρήστος Παπαδόπουλος
UPD: 13:16

Την στιγμή της ένοπλης επίθεσης σε Λύκειο στην Σανλιούρφα της Τουρκίας το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 18 άτομα και να αυτοκτονήσει ο δράστης, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Ο δράστης σύμφωνα με τις Αρχές ήταν πρώην μαθητής του σχολείου και αυτοκτόνησε

Δεκαέξι άνθρωποι, μαθητές στην πλειονότητά τους, τραυματίσθηκαν από τα πυρά. Ο ένοπλος, πρώην μαθητής του σχολείου γεννημένος το 2007, άνοιξε πυρ και στην συνέχεια έστρεψε το όπλο στο εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό τουφέκι.

Δέκα μαθητές και τέσσερις καθηγητές περιλαμβάνονται στα θύματα της επίθεσης.

«Στην αρχή άνοιξε πυρ αδιακρίτως στην αυλή και στην συνέχεια στο εσωτερικό του σχολείου», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα δείχνουν μαθητές να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο, μπροστά από το οποίο υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη, τεθωρακισμένο αστυνομικό όχημα και ασθενοφόρα.

Οι ένοπλες επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεκάδες εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν, παράνομα στην πλειονότητά τους.

