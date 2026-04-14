Τουρκία: Βίντεο από τη στιγμή που ο ένοπλος δράστης μπαίνει σε σχολείο και ανοίγει πυρ αδιακρίτως

Την στιγμή της ένοπλης επίθεσης σε Λύκειο στην Σανλιούρφα της Τουρκίας το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 18 άτομα και να αυτοκτονήσει ο δράστης, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Ο δράστης σύμφωνα με τις Αρχές ήταν πρώην μαθητής του σχολείου και αυτοκτόνησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεκαέξι άνθρωποι, μαθητές στην πλειονότητά τους, τραυματίσθηκαν από τα πυρά. Ο ένοπλος, πρώην μαθητής του σχολείου γεννημένος το 2007, άνοιξε πυρ και στην συνέχεια έστρεψε το όπλο στο εαυτό του και αυτοκτόνησε.

#SONDAKİKA



Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket'in, liseye girip rastgele ateş açtığı anın görüntüleri ortaya çıktı.



(DHA) pic.twitter.com/p3wLSeQgUG https://t.co/GZYOyAbPEk— Solcu Gazete (@solcugazete60) April 14, 2026

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό τουφέκι.

Δέκα μαθητές και τέσσερις καθηγητές περιλαμβάνονται στα θύματα της επίθεσης.

🚨SİVEREK'TE OKULA SALDIRI:7 YARALI



Şanlıurfa Siverek'te bir lisenin önünde silah sesleri duyuldu.



Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. #Şanlıurfa #Siverek #SONDAKİKA pic.twitter.com/2Qgs2FOujh pic.twitter.com/GRAXjgHIxw pic.twitter.com/re6JHOHNpm— Çağlar Dursun (@CaglarDursun) April 14, 2026

«Στην αρχή άνοιξε πυρ αδιακρίτως στην αυλή και στην συνέχεια στο εσωτερικό του σχολείου», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨🇹🇷 Türkiyənin #Şanlıurfa əyalətinin Siverek rayonunda məktəbə silahlı hücum olub



Belə ki, silahlı şəxs tüfənglə yeddi nəfəri yaralayıb. Şəxsin bir neçə şagirdi girov götürdüyü deyilir.



Hadisədən sonra əraziyə çoxsaylı tibb işçiləri və xüsusi polis qüvvələri cəlb edilib.… pic.twitter.com/VHw8Tdnit5— APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) April 14, 2026

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα δείχνουν μαθητές να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο, μπροστά από το οποίο υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη, τεθωρακισμένο αστυνομικό όχημα και ασθενοφόρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ένοπλες επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεκάδες εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν, παράνομα στην πλειονότητά τους.