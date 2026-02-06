Τουρκία: Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην περιοχή Ερζιντζάν – Δείτε βίντεο

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν της Τουρκίας το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2).

Ο κυβερνήτης Χαμζά Αϊντόγντου ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 4,5 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

📌Erzincan’da 4.9 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/skv0Iul8Pb— Karar Haber (@KararHaber) February 6, 2026

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi.



Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: Bize ulaşan olumsuz bir bilgi yok. pic.twitter.com/4HK73BUmvr— Sabah (@sabah) February 6, 2026

Ο σεισμός γίνεται ανήμερα της θλιβερής επετείου από το φονικό πέρασμα του Εγκέλαδου στο Καχραμανμάρας που είχε ως αποτέλεσμα 53.000 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.