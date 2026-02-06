Τουρκία: Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην περιοχή Ερζιντζάν – Δείτε βίντεο
Τρία χρόνια μετά το φονικό πέρασμα στο Καχραμανμάρας με 53.000 νεκρούς
Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν της Τουρκίας το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2).
Ο κυβερνήτης Χαμζά Αϊντόγντου ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 4,5 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες.
Ο σεισμός γίνεται ανήμερα της θλιβερής επετείου από το φονικό πέρασμα του Εγκέλαδου στο Καχραμανμάρας που είχε ως αποτέλεσμα 53.000 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.
