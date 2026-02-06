Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Τουρκία: Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην περιοχή Ερζιντζάν – Δείτε βίντεο

Τρία χρόνια μετά το φονικό πέρασμα στο Καχραμανμάρας με 53.000 νεκρούς

MotionTeam
DEBATER NEWSROOM

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν της Τουρκίας το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2).

Ο κυβερνήτης Χαμζά Αϊντόγντου ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα ή υλικές ζημιές. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 4,5 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες.

Ο σεισμός γίνεται ανήμερα της θλιβερής επετείου από το φονικό πέρασμα του Εγκέλαδου στο Καχραμανμάρας που είχε ως αποτέλεσμα 53.000 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

