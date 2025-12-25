Τουρκία: Οι απελπισμένες προσπάθειες του πιλότου να σώσει το μοιραίο Falcon 50 και οι παρεμβολές στις επικοινωνίες

Πολλά παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23/12 κοντά στην Άγκυρα της Τουρκίας και στοίχισε τη ζωή στον αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ-Χαντάντ, σε σε Λίβυους αξιωματούχους αλλά και σε μέλη του πληρώματος –μεταξύ αυτών και η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά.

Οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχουν μπει στο επίκεντρο το μαύρο κουτί και ο καταγραφέας ήχου.

🇱🇾🇹🇷 Libya’s Chief of General Staff Gen. Muhammad Ali Ahmed al-Haddad and four other members of the Libyan delegation have died in the crash of a Falcon 50 business jet in the vicinity of the capital of Turkey, Ankara, on Tuesday evening.



The contact with Al-Haddad's plane had… pic.twitter.com/TqgkiAmXY0— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.

Ο ίδιος δημοσίευσε το χρονικό των επικοινωνιών αποκαλύπτοντας τα δραματικά λεπτά από τη στιγμή που ο πιλότος κήρυξε συναγερμό PAN-PAN.

Όπως αποκαλύπτεται, από τη στιγμή που ο πιλότος κήρυξε συναγερμό PAN-PAN, το χαμηλότερο επίπεδο προειδοποίησης από το MAYDAY, που δηλώνει άμεσο κίνδυνο, και ανέφερε ότι υπήρξε γενική ηλεκτρική βλάβη, χρειάστηκαν επτά λεπτά μέχρι να το Falcon 50 να συντριβεί, στοιχίζοντας τη ζωή στους οκτώ επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος, με κωδικό πτήσης 9H-DFS και καταχωρημένο στην Πολιτική Αεροπορία της Μάλτας, αναχώρησε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας στις 20:17, τοπική ώρα (19:17 ώρα Ελλάδας) για το αεροδρόμιο Μίτιγκα στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, και αργότερα συνετρίβη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το αεροσκάφος, που λειτουργούσε με το σήμα κλήσης HMJ185, απογειώθηκε σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες και μεταφέρθηκε διαδοχικά από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου για τον έλεγχο προσέγγισης και στη συνέχεια στις μονάδες ελέγχου περιοχής.

Το αεροσκάφος έλαβε έπειτα άδεια για να αναχωρήσει και τελευταία άδεια να πετάξει σε υψόμετρο 34.000 ποδιών στις 20:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας), τόνισε ο Ουράλογλου.

Στις 20:31 τοπική ώρα, ενώ πετούσε σε ύψος περίπου 32.000 ποδιών, ο πιλότος εξέδωσε τρεις φορές σήμα κινδύνου “PAN-PAN” , ένα επίπεδο επείγουσας κατάστασης κάτω από το “MAYDAY”, και ανέφερε μια γενική ηλεκτρική βλάβη, ζητώντας από ραντάρ κατευθύνσεις να επιστρέψει στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έδωσε αμέσως οδηγίες στο πλήρωμα σχετικά με την κατεύθυνση και το προφίλ καθόδου για επείγουσα επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσένμπογα. Στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης αναμεταδότη 7700, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έκτακτης ανάγκης στην αεροπορία. Λίγο αργότερα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν τα δεδομένα υψομέτρου του αεροσκάφους από το ραντάρ.

Λόγω αυξανόμενων παρεμβολών στις επικοινωνίες πιλότου-ελεγκτή, οι ελεγκτές επιχείρησαν ακουστικούς ελέγχους στις 20:34.

Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε πίσω στον έλεγχο προσέγγισης αφού επιβεβαίωσε το επίπεδο καθόδου του για επείγουσα επιστροφή.

Στις 20:35, ο πιλότος εξέδωσε ξανά σήμα κινδύνου “PAN-PAN” και επικοινώνησε με τον έλεγχο προσέγγισης, λαμβάνοντας ενημερωμένα πορεία από ραντάρ και καθορισμένα επίπεδα καθόδου.

Ωστόσο, μέχρι τις 20:36, η επικοινωνία επιδεινώθηκε. Παρατηρήθηκαν επίσης μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στις οθόνες ραντάρ.

Στις 20:38, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ανέφεραν ότι το αεροσκάφος είχε εξαφανιστεί εντελώς από τα ραντάρ.

Έγιναν πολλαπλές προσπάθειες σε διαφορετικές συχνότητες για περίπου πέντε λεπτά, αλλά δεν ελήφθη καμία απάντηση.

Πώς αποφεύχθηκε για 30 δευτερόλεπτα μεγαλύτερη τραγωδία

Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει η Hurriyet, αν το Falcon 50 συνέχιζε την πορεία του για μόλις 30 δευτερόλεπτα, θα είχε συντριβεί στο κέντρο ενός χωριού και ενδεχομένως η τραγωδία να ήταν ακόμη μεγαλύτερη. «Ακούστηκε μια απίστευτη έκρηξη, νομίσαμε ότι ήταν σεισμός. Ο ουρανός φωτίστηκε» είπαν κάτοικοι του χωριού.

Μάλιστα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικάγια, δήλωσε στους δημοσιογράφους στον τόπο της συντριβής ότι τα συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα σε μια έκταση τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων.