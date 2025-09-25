Τουρκία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας στην πυρηνική ενέργεια

Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν την Πέμπτη στην υπογραφή συμφωνίας για την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης που αφορά τη στρατηγική συνεργασία στον τομέα των πολιτικών χρήσεων της πυρηνικής τεχνολογίας.

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας επισήμανε ότι η συμφωνία ενισχύει και εμβαθύνει τη συνεργασία μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον, ενώ τα πυρηνικά εργοστάσια που θα δημιουργηθούν θα λειτουργούν στο πλαίσιο αυτής της διμερούς συνεργασίας.