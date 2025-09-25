Τουρκία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας στην πυρηνική ενέργεια
Μνημόνιο κατανόησης για τις πολιτικές χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας υπέγραψαν οι δύο χώρες
Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν την Πέμπτη στην υπογραφή συμφωνίας για την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας.
Συγκεκριμένα, υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης που αφορά τη στρατηγική συνεργασία στον τομέα των πολιτικών χρήσεων της πυρηνικής τεχνολογίας.
Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας επισήμανε ότι η συμφωνία ενισχύει και εμβαθύνει τη συνεργασία μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον, ενώ τα πυρηνικά εργοστάσια που θα δημιουργηθούν θα λειτουργούν στο πλαίσιο αυτής της διμερούς συνεργασίας.
🇺🇸🇹🇷 USA and Turkey signed a nuclear deal.
The details of the deal are unknown, but it’s assumed to be about modular reactors, needed for the development of future nuclear fission power plants in Turkey and the United States. pic.twitter.com/RI7OYhT030— Lord Bebo (@MyLordBebo) September 25, 2025
