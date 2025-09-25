ΗΠΑ: 20 βουλευτές ζητούν από Ρούμπιο και Χέγκσεθ να μην πουληθούν F-16 και F-35 στον Ερντογάν

Επιστολή έστειλαν κάποιοι βουλευτές, μεταξύ τους και Ελληνοαμερικάνοι, προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ , στην οποία εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Στη συνέχεια ζήτησαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να σεβαστεί τη νομοθεσία, προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Οι βουλευτές που υπέγραψαν την επιστολή – ανάμεσά τους οι Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη – εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ και στην προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία.

Η ομάδα των 20 βουλευτών απέστειλε επιστολή προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ αντίστοιχα, καλώντας την κυβέρνηση να τηρήσει τις νομικές της δεσμεύσεις πριν προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών.

«Οι κίνδυνοι ασφαλείας από την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία είναι γνωστοί. Το S-400 αποτελεί άμεση απειλή για τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τόσο του F-16 όσο και του F-35, επιτρέποντας στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να αποκτήσουν πληροφορίες για ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία των ΗΠΑ εάν λειτουργούν παράλληλα με αυτές τις πλατφόρμες» γράφουν οι βουλευτές.

Η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα των F-35 από την κυβέρνηση Τραμπ το 2019 και σήμερα παραμένει υπό κυρώσεις βάσει του νόμου CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act), εξαιτίας της απόφασης της κυβέρνησης Ερντογάν να προμηθευτεί το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 – μια ενέργεια που συνιστά κατάφωρη παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας.

Υπογραμμίζοντας τις απαιτήσεις πιστοποίησης της κυβέρνησης προς το Κογκρέσο πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πώλησης, τα μέλη έγραψαν: «Εκτός από τον CAATSA, το Κογκρέσο θέσπισε το άρθρο 1245 του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας για το Οικονομικό Έτος 2020… το οποίο επιβάλλει συγκεκριμένους νομικούς περιορισμούς σε οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία… Ωστόσο, καμία τέτοια πιστοποίηση δεν έχει παρασχεθεί στο Κογκρέσο, ούτε η Τουρκία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση μιας τέτοιας πιστοποίησης. Οποιαδήποτε πώληση ή μεταφορά αεροσκαφών F-35 ή σχετικών συστημάτων χωρίς την πιστοποίηση αυτή θα συνιστούσε σαφή παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας. Επιπλέον, οποιαδήποτε απόπειρα παράκαμψης αυτών των απαιτήσεων… θα αψηφούσε κατάφωρα την πρόθεση του Κογκρέσου».

Τα μέλη καταλήγουν με το ότι: «Το Κογκρέσο έχει υποστηρίξει με συνέπεια τους περιορισμούς και των δύο κομμάτων σχετικά με την πρόσβαση της Τουρκίας στο F-35. Οποιαδήποτε κίνηση για την ανατροπή αυτής της πολιτικής χωρίς πρώτα να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη από το νόμο πιστοποίηση θα αποτελούσε σαφή παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας, θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου και θα έστελνε το μήνυμα σε άλλους ότι η αμερικανική νομοθεσία και οι στρατηγικές αρχές μπορούν να αγνοηθούν.»

Υπενθυμίζεται ότι, στο Κογκρέσο, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία 219 βουλευτών, ενώ οι Δημοκρατικοί μετρούν 215. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι, εάν η πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών πάει στο Κογκρέσο και υπάρξουν βουλευτές του Τραμπ που διαφωνούν, θα χρειαστεί την στήριξη και των Δημοκρατικών, για να περάσει.