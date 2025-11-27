Τουρκία: Η υποδοχή του Πάπα Λέοντα από τον Ερντογάν με τιμές και κανονιοβολισμούς (βίντεο)

Με στρατιωτικές τιμές, παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων της τουρκικής κυβέρνησης, υποδέχθηκε σήμερα Πέμπτη στο Προεδρικό Συγκρότημα στην Άγκυρα στην Τουρκία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’.

LIVE εικόνα από την επίσκεψη του Πάπα στην Τουρκία:

Ο Τούρκος πρόεδρος και ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατευθύνθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της τελετής, όπου αποδόθηκαν οι εθνικοί ύμνοι των δύο κρατών, συνοδευόμενοι από 21 κανονιοβολισμούς. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu Resmî Karşılama Töreni https://t.co/oFtcAGLVZ9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 27, 2025

Ο Ποντίφικας χαιρέτισε το άγημα τιμών, λέγοντας «καλησπέρα στρατιώτες» ενώ στην τελετή συμμετείχαν και σημαιοφόροι που εκπροσωπούσαν τα 16 τουρκικά κράτη που έχουν ιδρυθεί ιστορικά.

Ακολούθησε η παρουσίαση των αντιπροσωπειών, με τον Ερντογάν και τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ να συστήνουν τα μέλη των ομάδων τους, ενώ στη συνέχεια, οι δύο αντιπροσωπείες αποσύρθηκαν για κατ’ ιδίαν συνομιλίες στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης.

Στην τελετή έδωσαν το παρών ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας Χακκί Σουσμάζ, ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρανεττίν Ντουράν, ο Διευθυντής του Ιδιωτικού Γραφείου της Προεδρίας Χασάν Ντογάν, ο Ανώτατος Σύμβουλος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Ακίφ Τσαγκατάι Κιλιτς, καθώς και ο Κυβερνήτης της Άγκυρας Βασίπ Σαχίν.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έγινε δεκτός νωρίτερα με επίσημη τελετή στο Μπεστεπέ, ενώ επισκέφθηκε και το μαυσωλείο του Ατατούρκ, όπου τήρησε ενός λεπτού σιγή και έγραψε ένα μήνυμα στο βιβλίο μνήμης.

Ιδιαίτερη σημασία και συμβολισμό έχει το κομμάτι του ταξιδιού του στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή τη θρονική εορτή της Εκκλησίας στις 30 Νοεμβρίου και τον εορτασμό των 1.700 ετών από την Α΄Οικουμενική Σύνοδο.

Η τελετή για τη σημαντική αυτή επέτειο θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, στις 15:30 τοπική ώρα, στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στη Νίκαια της Βιθυνίας με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αμέσως μετά, οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία. Το παρών θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας και κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο πατριαρχικό γραφείο.

Το πρόγραμμά του στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα μεταβεί στη συνέχεια, περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας στον καθολικό καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος, μαζική θεία λειτουργία στο κλειστό γήπεδο «Volkswagen Arena», επαφές με εκπροσώπους των τοπικών εκκλησιών στην Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενες από επισκέψεις στους καθεδρικούς ναούς της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας και της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας και επισκέψεις στο ιστορικό τέμενος του Σουλταναχμέτ και σε καθολικό οίκο ευγηρίας της Πόλης.

Το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέον ΙΔ’ θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου ακολουθεί το δεύτερο σκέλος της περιοδείας του.